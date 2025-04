Gedenken in Flossenbürg: Rückkehr an den Ort des Grauens

Im ehemaligen Konzentrationslager Flossenbürg haben Überlebende, Angehörige ehemaliger Häftlinge sowie Hunderte Gäste an den 80. Jahrestag der Befreiung des KZ erinnert. Sie gedachten am Ort des Grauens des Leidens der Inhaftierten und richteten mahnende Worte an die Nachwelt.

In dem Lager mit seinen Außenstellen waren zwischen 1938 und 1945 mehr als 100.000 Menschen inhaftiert, mehr als 30.000 Menschen überlebten die Verbrechen der Nationalsozialisten nicht.

Emilia Rotstein, die Tochter des ehemaligen Häftlings und Überlebenden Leon Weintraub, kritisierte, die Menschheit lerne selten aus der Geschichte. Der Holocaust sei ausführlich dokumentiert: "Trotzdem gibt es jetzt wieder Verneiner, Menschen, die behaupten, es wäre nie geschehen." Doch "das Vergessen würde den Opfern abermals das Leben rauben", gab sie zu bedenken. Auch der 99-jährige Leon Weintraub nahm an der Gedenkveranstaltung teil, neben mehreren weiteren Überlebenden des Lagers.

Söder: "Humanität endete hier"

Nach Worten des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU) gab es im Konzentrationslager Flossenbürg weder Gott noch Menschlichkeit. "Humanität endete hier", sagte Söder. Dennoch machten Geschichten von Überlebenden und anderen, die Beiträge zur Barmherzigkeit auch in den dunkelsten Zeiten geleistet hätten, immer wieder Hoffnung, dass die Menschlichkeit sich auch in solchen Situationen nicht töten lasse.

Ihm selbst seien die Bilder, die er zu Schulzeiten von Konzentrationslagern gesehen habe, noch immer in Erinnerung. Es sei unvorstellbar, wie nach Jahrhunderten vermeintlicher Zivilisierung solche Verbrechen möglich gewesen sein. Es handle sich dabei auch nicht um ein Verbrechen unter vielen, sondern um das Verbrechen der Menschheitsgeschichte schlechthin, sagte Söder. Daher sei der Kampf gegen die leisesten Anzeichen einer Wiederholung die Aufgabe aller Demokraten in Deutschland.

"Ist es ein Tag, den wir feiern können?", fragte Landtags-Vizepräsident Tobias Reiß (CSU) angesichts der acht Jahrzehnte nach der Befreiung des Lagers durch die US-Armee. Seit drei Jahren herrsche wieder Krieg in Europa - und die Feinde der Demokratie "greifen uns unverhohlen" an, sagte der Repräsentant des bayerischen Parlaments. Auch Reiß mahnte, sich für Demokratie und Freiheit einzusetzen. "An diesem 80. Jahrestag kommt kein alliierter Retter. Wir stehen selbst in der Pflicht", mahnte er.

Flossenbürg: Jeder dritte Inhaftierte starb

Bis zur Befreiung des Lagers am 23. April 1945 durch die amerikanischen Alliierten durchliefen 100.000 Gefangene das Lager oder eines seiner 80 Außenlager. Fast ein Drittel überlebte nicht. Die SS beutete die Arbeitskraft von Häftlingen im örtlichen Steinbruch gezielt aus. Es herrschten schwerste Zwangsarbeit, Hunger, Krankheit und Gewalt.

"Vernichtung durch Arbeit war das Prinzip", sagte Karl Freller, der Direktor der Stiftung bayerische Gedenkstätten. Für die Gedenkstätte sei es ein "wichtiger Meilenstein", dass der kommerzielle Abbau im ehemaligen Steinbruch nun endlich eingestellt sei. Damit könne der authentische Ort als Teil der Gedenkstätte öffentlich zugänglich gemacht werden.

Im Anschluss an den Gedenkakt fanden eine Kranzniederlegung und eine interreligiöse Beisetzung von sterblichen Überresten statt, die bei Bauarbeiten gefunden wurden. Sie wurden in der Gedenkanlage "Tal des Todes" beigesetzt.