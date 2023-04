Gedenken in Flossenbürg am Jahrestag der Befreiung des KZs

Herrmann und Bedford-Strohm mahnen Erinnern an

Für ihn sind die Gräueltaten der Nazis noch so präsent wie für wenig andere. 600 Gäste sind gekommen, viele Angehörige und Nachfahren von Opfern, oder auch ein Nachfahre eines US-Soldaten, der vor genau 78 Jahren zu den Befreiern gehörte. In der ersten Reihe sitzen sieben ehemalige Häftlinge, die das KZ Flossenbürg überlebt haben. Nicht nur der bayerische Innenminister Joachim Herrmann oder auch der evangelische Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm betonen, wie wichtig das Erinnern, Mahnen und Gedenken sei.

Für Leon Weintraub ist es ein Grund, seit 2009 jährlich wieder zu kommen an den Ort seiner größten Marter. "Das Schlimmste, was man den Ermordeten antun könnte, ist, das Denken an die unschuldigen Opfer in Vergessenheit geraten zu lassen. Das wäre, sie ein anderes Mal zu töten", sagt der 97-Jährige.

Jugendliche aus aller Welt legten Kränze nieder

Nach dem Gedenkakt legten Jugendliche aus aller Welt Kränze im sogenannten "Tal des Todes" in der KZ-Gedenkstätte Flossenbürg nieder. Leon Weintraub stammt aus Polen. Keine Familie habe in seinem Heimatland nicht unter den Nazis gelitten, sagt er und blickt traurig auf die aktuellen politischen Entwicklungen in Polen. "Unfassbar" sei es, dass sich junge Menschen stolz Nazis nennen würden, deren Urgroßeltern von den Nazis ermordet worden seien.

Im KZ Flossenbürg und seinen Außenlagern starben 30.000 Menschen

Am 23. April 1945 erreichen US-Soldaten der 90. Infanteriedivision Flossenbürg. Das Lager war zu dem Zeitpunkt bereits fast geräumt. Sie finden nur mehr 1.500 schwerstkranke und stark geschwächte Häftlinge vor. Wenige Tage vorher trieb die SS rund 15.000 Häftlinge auf Todesmärsche in Richtung Süden. Im KZ Flossenbürg und seinen 80 Außenlagern starben insgesamt 30.000 Menschen.