Gedenken der Würzburger Grünen zum 30. Todestag von Petra Kelly

Vor 30 Jahren starb die Grünen-Ikone Petra Kelly. Begraben ist sie auf dem Würzburger Waldfriedhof im Stadtteil Heidingsfeld. Dort wollen die Würzburger Grünen am 1.Oktober gemeinsam mit der Würzburger Tibet-Initiative gedenken. Petra Kelly, Mitbegründerin der Grünen, später Bundesvorsitzende und Abgeordnete wurde im Oktober 1992 beerdigt, eine Woche nachdem ihre Leiche und die ihres Lebensgefährten Gert Bastian erschossen aufgefunden wurden.

Ehemalige Bundestagsabgeordnete Christine Scheel über Kelly

In den kommenden Wochen soll eine Straße nach ihr benannt werden. Kompromisslos und leidenschaftlich kämpfte die Politologin zeitlebens für Frauenrechte, Minderheiten und vor allem das atomare Wettrüsten. "Für mich war sie ein Vorbild, nicht nur weil sie inhaltlich so unglaublich klar war in ihrem Kampf für die Friedenspolitik, die Frauen- und Bürgerrechtsbewegung. Sie hat die Säle gefüllt, sie hat die Menschen angezogen und dafür gesorgt, dass die Grünen in der Gesellschaft eine Glaubwürdigkeit hatten", sagt die ehemalige Aschaffenburger Bundestagsabgeordnete der Grünen Christine Scheel, die Kelly mehrmals getroffen hat.

Mehrere Grünen Politiker sehen Kelly als Vorbild

Silke Trost, die heute für die Grünen im Würzburger Stadtrat sitzt, sagt, sie sei unter anderem wegen Petra Kelly bei den Grünen eingetreten. "Sie war sehr leidenschaftlich in ihrem Einsatz, hatte Charisma, war aber bei alldem immer respektvoll und wertschätzend den Menschen gegenüber. Das hat mich sehr beeindruckt." Kellys Wirken sei weit über Deutschland hinausgegangen und international sichtbar gewesen, ergänzt Patrick Friedl, der Grüne Landtagsabgeordnete für Würzburg.