Gedenken an Reichspogromnacht: Kritik an AfD-Politiker-Einladung

Um 15 Uhr legt der Passauer Oberbürgermeister Jürgen Dupper (SPD) am Mahnmal für die Opfer des Nationalsozialismus einen Kranz nieder – "im Namen der Stadt und im Beisein von Repräsentanten des öffentlichen Lebens", heißt es in der Einladung zum Gedenken an die Reichspogromnacht vor 83 Jahren. Darunter fallen auch AfD-Stadtratsmitglieder sowie -Landtagsabgeordnete. Ein Bündnis aus politischen Gruppen und Organisationen hat die Stadt Passau in einer Mitteilung nun aufgefordert, die AfD-Vertreter auszuladen.

Dupper, ein "Bürgermeister gegen Antisemitismus"

Die Anwesenheit der AfD-Vertreter komme einer Verhöhnung aller Juden gleich, die von den Nazis verfolgt und ermordet wurden, argumentiert das Bündnis. Weiter heißt es: "Es hat keinen Sinn, der verfolgten und getöteten Jüdinnen und Juden in der NS-Zeit zu gedenken, wenn man gleichzeitig Leute einlädt, die auf Facebook die geistigen Grundlagen für antisemitische Anschläge legen," so Robert Scherer von der IG Metall Passau.

Die Juso-Hochschulgruppe fordert Dupper auf, sich zur "Nulltoleranzpolitik gegen Antisemitismus" zu bekennen. Immerhin sei er der Initiative "Bürgermeister*innen gegen Antisemitismus" beigetreten.

Stadt geht nicht auf Forderung ein

Die Stadt Passau gibt an, die Mitteilung mit den entsprechenden Forderungen nicht bekommen zu haben und geht daher nicht weiter auf die Aussagen ein. Generell teilt die Stadt mit, dass zur Gedenkveranstaltung alle von den Bürgerinnen und Bürgern gewählten örtlichen Mandatsträger eingeladen wurden.