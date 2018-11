Gedenken an Pogromnacht in Würzburg mit hochkarätigen Gästen

Der Reichspogromnacht vom 9. November 1938 wird in Würzburg am Abend des 8. November gedacht. Erstmals nehmen daran die obersten Vertreter der beiden großen christlichen Kirchen in Deutschland teil. Kardinal Reinhard Marx, Vorsitzender der Bischofskonferenz sowie der Ratsvorsitzende der evangelischen Kirche, Heinrich Bedford-Strohm werden dabei sein, wenn das Kaddisch, das jüdische Totengebet am Platz der ehemaligen Hauptsynagoge von Würzburg in der Domerschulstraße gesungen wird. Im Anschluss an die öffentliche Gedenkveranstaltung sind die beiden christlichen Würdenträger bei einer Podiumsdiskussion Gesprächspartner von Josef Schuster, Präsident des Zentralrats der Juden und Vorsitzender der jüdischen Kultusgemeinde in seiner Heimatstadt Würzburg.

Zeitgemäße Erinnerungskultur

Vor 300 geladenen Gästen geht es dabei im jüdischen Gemeindezentrum "Shalom Europa" um die Frage nach einer zeitgemäßen Erinnerungskultur. 80 Jahre nach dem 9. November 1938 neigt sich die Ära der Zeitzeugen zu Ende - auf Seiten der Opfer, der Täter und der Zuschauer. Keine deutsche Identität ohne Ausschwitz? Ein Fragezeichen steht hinter dem Titel der Podiumsdiskussion, die der Zentralrat der Juden in Deutschland veranstaltet.

„Beide christliche Kirchen haben in der mehrhundertjährigen Geschichte leider auch ihren Anteil an antisemitischen Entwicklungen gehabt. Ich erwarte hier ein klares Statement (gegen Antisemitismus) der beiden führenden Vertreter der christlichen Kirchen in Deutschland.“ Josef Schuster, Präsident des Zentralrats der Juden in der B2-Radiowelt

Gedenken am Platz der ehemaligen Hauptsynagoge

Im Gegensatz zur Podiumsdiskussion öffentlich ist die Gedenkveranstaltung um 18 Uhr auf dem Platz der ehemaligen Hauptsynagoge in der Domerschulstraße. Sie war am 9. November 1938 verwüstet worden. Der Aufruf dazu kam von schräg gegenüber aus der Universität, von ihrem damaligen Rektor. Auch alle anderen sechs Synagogen in Würzburg wurden geschändet, jüdische Geschäfte und Wohnungen zerstört und geplündert, Juden gedemütigt und misshandelt. Drei Menschen überlebten das Progrom nicht. Es war der Beginn einer systematischen Judenverfolgung, die in die Deportation von rund 2.000 Menschen aus Würzburg mündete.

„Es ist eine Erinnerung, es ist eine Mahnung – und manche Entwicklungen machen einem Gedanken, ob es – nicht heute, nicht morgen – aber vielleicht doch wieder zu einer solchen Situation auch in Deutschland kommen könnte. (…) Wenn in München 5.000 Menschen gegen den Einzug der AfD in den bayerischen Landtag demonstrieren, dann gibt mir das auch Mut und zeigt mir, dass bei den Menschen sehr viel Empathie da ist.“ Josef Schuster Präsident des Zentralrats der Juden