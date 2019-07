22.07.2019, 05:47 Uhr Artikel mit Audio-Inhalten

Gedenken an OEZ-Attentat

Vor drei Jahren schoss ein 18-Jähriger am Münchner Olympia-Einkaufszentrum (OEZ) um sich, ermordete neun Menschen und versetzte eine ganze Stadt in Panik, bevor er sich selbst erschoss. Mit einer Kranzniederlegung erinnert die Stadt an das Attentat.