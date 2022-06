Gedenken an NSU-Opfer: Nürnberg bekommt İsmail Yaşar-Platz

İsmail Yaşar stand in seiner Dönerbude gegenüber der Scharrerschule, als er durch Schüsse des NSU ermordet wurde. Er war das sechste Opfer von zehn Todesopfern der rechtsextremen Terrorzelle Nationalsozialistischer Untergrund (NSU). Heute wird ein Platz nach İsmail Yaşar benannt. Der Nürnberger Stadtrat hatte Ende April beschlossen, die Grünanlage in der Nähe des Tatorts in der Nürnberger Südstadt den Namen des Opfers zu geben, teilte die Stadt Nürnberg mit.

Park, Gedenkstele und Walnussbaum in Gedenken an Ismail Yaşar

Zuvor wird ganz in der Nähe des Tatorts in der Scharrerstraße eine Gedenkstele aufgestellt. Auch ein Walnussbaum, gestiftet vom Demokratiebündnis Zwickau, soll gepflanzt werden, so die Stadt weiter. Anschließend ist die Enthüllung des Straßenschildes an der Grünanlage Lorschstraße geplant. An der Veranstaltung wollen der Nürnberger Oberbürgermeister Marcus König (CSU) und die Ombudsfrau für die Angehörigen des NSU, Barbara John, teilnehmen.

Kaltblütig erschossen

Der damals 50-jährige Dönerbudenbesitzer İsmail Yaşar wurde mit fünf Schüssen in Kopf und Herz getötet. Zeugen hatten zwei sich auffällig verhaltende Männer mit Fahrrädern in der Nähe des Tatorts beobachtet. Ermittler fertigen daraufhin Phantombilder an. Bei allen anderen Morden gibt es keine Zeugen, obwohl alle Taten am helllichten Tag begangen werden. Yaşar lebte seit 1978 in Deutschland. Er hatte zunächst als Schweißer gearbeitet, bevor er sich mit dem Imbissstand selbständig gemacht hatte.

Platz für Enver Şimşek – das erste NSU-Opfer

Schon im vergangenen Jahr hatte der Nürnberger Stadtrat beschlossen, auch auf Wunsch der Angehörigen, einen Platz in Langwasser nach Enver Şimşek zu benennen. Der Blumenhändler war am 9. September 2000 vom NSU in Nürnberg niedergeschossen worden. Er erlag zwei Tage später seinen schweren Verletzungen. Enver Şimşek war das erste Mordopfer des NSU.