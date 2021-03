Gedenken an NSU-Opfer: Mosaik-Jugendpreis wird verliehen

Jury des Mosaik-Jugendpreises überzeugte anhaltendes Engagement

Die Jury des Mosaik-Jugendpreises hat besonders überzeugt, dass sich die Black Community Foundation auch nach dem Protest im vergangenen Sommer weiter politisch engagiert. Danial schreibt zum Beispiel einen Blog mit Lektüretipps und Podcasts zum Thema "Nein zum Rassismus". Die Gruppe plant zudem, auch verstärkt in Schulen Aufklärungsarbeit anzuschieben. Dabei wird ihr die 5.000 Euro Preisgeld sicher helfen.

Weitere Gewinner: "Jüdische Wege gehen" und "Queer*Yourope"

Der zweite Platz, der mit 2.000 Euro dotiert ist, geht an die App "Jüdische Wege gehen", die Studierende der Didaktik in Nürnberg und Erlangen entwickelt haben. Ähnlich wie eine Schnitzeljagd wird jüdische Geschichte erlebbar gemacht. Den dritten Platz mit 1.000 Euro erhält das Münchener Projekt "Queer*Yourope", das Jugendliche mit Beratungsangeboten unterstützt, die schwul, lesbisch oder transgender sind.

Mosaik-Jugendpreis erinnert an NSU-Opfer in Nürnberg und München

Der 7. Mosaik-Jugendpreis wird am Sonntag (21.03.21) um 18.30 Uhr digital in einem Live-Stream verliehen. Nürnberg und München vergeben den Preis gemeinsam, weil sie damit an die fünf Opfer des NSU-Terrors in beiden Städten erinnern wollen: Enver Şimşek, Abdurrahim Özüdoğru, Habil Kılıç, Ismail Yaşar und Theodores Boulgarides. In der Jury des Mosaik-Jugendpreises sind auch Angehörige der Ermordeten vertreten. Ausgezeichnet werden Jugendliche, die sich gegen Rassismus und für einen interkulturellen Dialog einsetzen.