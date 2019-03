Gedenken an NSU-Opfer: Mosaik-Jugendpreis wird verliehen

Der Mosaik-Jugendpreis wird in diesem Jahr zum 5. Mal verliehen. Das Preisgeld in Höhe von 5.000 Euro geht diesmal an das Nürnberger Projekt "Gemeinsam gegen Antiziganismus". Träger ist der bayerische Landesverband Deutscher Sinti und Roma. Ziel ist es, Jugendlichen in Workshops Wissen über die Geschichte und Gegenwart der Sinti und Roma in Deutschland zu geben.

Zwei Preise gehen an Münchner Projekte

Der zweite Preis (3.000 Euro) geht an das Münchner Theaterprojekt "Queer’s up", das von neun Jugendlichen aus ganz verschiedenen Herkunftsländern ins Leben gerufen wurde. Der dritte Preis (1.000 Euro) geht ebenfalls nach München. In dem Projekt "Planspiel Asyl" haben 30 Schülerinnen und Schüler aus der Berufsschule zur Berufsintegration und aus dem Adolf-Weber-Gymnasium ein Planspiel entwickelt. Es macht die Erfahrungen begreifbar, die Geflüchtete während ihres Asylverfahrens in Deutschland machen.

Diskussion mit Hinterbliebenen der Opfer

Verliehen werden die Preise heute Abend (21.03.19) in der Kulturwerkstatt Auf AEG in Nürnberg. Der Mosaik-Jugendpreis zeichnet Jugendprojekte aus, die sich gegen Rassismus und für einen respektvollen Umgang aller Menschen einsetzen sowie den interkulturellen Dialog fördern. Bei dem anschließenden Podiumsgespräch wird Abdul Kerim Simsek, der Sohn des am 11. September 2000 ermordeten Enver Simsek zusammen mit Barbara John, der Ombudsfrau für die Hinterbliebenen der Opfer des Nationalsozialistischen Untergrunds, diskutieren.