Gedenken an NSU-Opfer in Nürnberg

Mit zwei Kugeln erschossen die rechtsextremen Terroristen des Nationalsozialistischen Untergrunds (NSU) den 49-jährigen Abdurrahim Özüdoğru in seiner Änderungsschneiderei in Nürnberg. Nach dem Mord vor genau 19 Jahren, am 13. Juni 2001, fotografierten die Täter ihr Opfer und bauten das Bild in den NSU-Bekennerfilm ein.

Gedenkkundgebung für alle NSU-Opfer

Am Samstagnachmittag versammelten sich rund einhundert Menschen am Tatort, um an den Mord an Abdurrahim Özüdoğru zu erinnern. Mit einer Schweigeminute gedachten die Menschen vor der leerstehenden Änderungsschneiderei dabei allen NSU-Opfern. Organisiert wurde die Kundgebung von der Initiative "Das Schweigen durchbrechen".

"Es sind 19 Jahre der Fassungslosigkeit und der Trauer für Freunde und Angehörige. Es sind 19 Jahre der Ohnmacht und Wut." Marek Berger, Sprecher der Initiative "Das Schweigen durchbrechen"

Kundgebungen richteten sich gegen Rassismus

Bei der Kundgebung in der Nürnberger Südstadt wurde nicht nur der Opfer der NSU-Mordserie gedacht, sondern auch ein Ende der rassistischen Gewalt gefordert. So gingen die Redner auch auf aktuelle Gewalttaten ein, wie auf den Fall des US-Amerikaners George Floyd, der in Minneapolis während einer gewaltsamen Polizeimaßnahme starb. Auch eine Mitarbeiterin des Staatstheaters Nürnberg trat bei der Kundgebung als Rednerin auf.

"Rassismus tötet! Jeder Fall rassistischer Gewalt muss sorgsam aufgeklärt und geahndet werden, die Stimmen der Betroffenen müssen Gehör finden. Gesellschaftlicher Rassismus muss überwunden werden. Niemand wird vergessen – Hiç unutmadık!" Lisa Hrubesch, Mitarbeiterin Staatstheater Nürnberg

Nach der Kundgebung am Tatort trafen sich die Demonstranten bei einer weiteren Kundgebung am belebten Aufseßplatz. Dort sollte eigentlich das "Straßenfest gegen Rassismus und Diskriminierung" stattfinden, das wegen Corona aber abgesagt wurde. Dennoch sei es wichtig, anstatt des Straßenfestes eine kleine Kundgebung abzuhalten, sagte Mitorganisator Taylan Özen dem BR. Das Thema Rassismus sei nach wie vor aktuell.

"Wir haben in der jüngsten Vergangenheit die Attentate von Hanau oder Halle gehabt. Wir müssen deswegen auch in Zukunft weiter gegen Rassismus und Antisemitismus auf die Straße gehen. Doch wir stehen auch dafür ein, dass das NSU-Netzwerk endlich aufgeklärt wird." Taylan Özen, Föderation demokratischer Arbeitervereine e.V. (DIDF)

Mord ohne lokale Helfer?

Viele Fragen im gesamten NSU-Komplex sind bis heute offen: Haben die untergetauchten Terroristen aus Thüringen ihre Nürnberger Opfer ohne Hinweise aus der lokalen Szene ausgewählt? Woher wussten sie von der Änderungsschneiderei Abdurrahim Özüdoğrus, die von außen kaum als solche wahrnehmbar war und nur wenige Stunden in der Woche geöffnet hatte?

NSU-Kerntrio war oft in Nürnberg

Ein Rechercheteam des BR und der "Nürnberger Nachrichten" (NN) machte vor wenigen Jahren einen ehemaligen Führungskader der fränkischen Neonazi-Szene aus. Dieser berichtete davon, dass das spätere NSU-Kerntrio Beate Zschäpe, Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt Ende der 1990er-Jahre oft in Nürnberg verkehrte und beste Kontakte zur hiesigen Szene pflegte.

Aufklärung gefordert

In der Gaststätte Tiroler Höhe und einem Neonazi-Treffpunkt im Nürnberger Stadtteil Tullnau hielten sich die Drei demnach des Öfteren auf. Auf der Gedenkveranstaltung am Aufseßplatz sprach Sabine Stoll, Redakteurin der Nürnberger Nachrichten und Mitglied im BR/NN-Rechercheteam. Auch für die Journalistin sind viele Fragen bislang ungeklärt geblieben.

"Was uns antreibt? Wir sind nach wie vor der Auffassung, dass das NSU-Kerntrio Helfer hatte und diese Strukturen aufgeklärt werden müssen. Eine Frage, die uns Journalisten ebenfalls keine Ruhe lässt: Wie viel wusste der Verfassungsschutz? Die V-Leute, auch ein V-Mann aus Nürnberg, saßen wie die Frösche um den Teich um das NSU-Kerntrio herum. Kaum vorstellbar, dass keiner etwas mitbekommen hat." Sabine Stoll, Redakteurin Nürnberger Nachrichten

Gedenkveranstaltungen auch im kommenden Jahr geplant

Ob die vielen Fragen der Demonstranten zum NSU-Komplex je geklärt werden können, bleibt weiter ungewiss. Noch heute verklagen Journalisten Behörden auf die Herausgabe von geheimen NSU-Akten. Unabhängig davon wollen die Demonstranten aber auch im kommenden Jahr wieder an den jeweiligen Todestagen der NSU-Opfer in Nürnberg gedenken.