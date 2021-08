Gedenken an NS-Opfer der Sinti und Roma in Augsburg

Am Augsburger Nordfriedhof wird heute zum Europäischen Gedenktag der im Holocaust ermordeten Sinti und Roma gedacht. Bei der Feier im Beisein von Oberbürgermeisterin Eva Weber wird auch die Augsburgerin Marcella Reinhardt sprechen.

Mordnacht vom 2. August 1944

Marcella Reinhardt ist Vorsitzende des schwäbischen Regionalverbands der Sinti und Roma. Sie hat ihre Großeltern in Auschwitz verloren. Der 2. August bezieht sich auf die Ermordung einer letzten im KZ Auschwitz-Birkenau verbliebenen Gruppe von etwa 4.200 Sinti und Roma. Diese - vor allem Frauen, Kinder und Alte - wurden in der Nacht vom 2. auf den 3. August 1944 von der SS ermordet.

Gedenktag erinnert an "das Verschlingen"

2015 regte das Europäische Parlament an, den 2. August als Gedenktag für die unter dem Nazi-Regime getöteten Sinti und Roma einzuführen. Seither wird an diesem Tag an die Opfer des "Porajmos", zu deutsch "das Verschlingen", erinnert, wie der Völkermord in der Sprache der Roma genannt wird.

In Auschwitz starben 20.000 Sinti und Roma

Aus Augsburg waren etwa Mitglieder der Familien Reinhardt und Winter nach Auschwitz deportiert worden. 20.000 Sinti und Roma fanden in Auschwitz den Tod, 500.000 von ihnen wurden im NS-besetzten Europa Opfer des Holocaust. Die heutige Gedenkveranstaltung am Augsburger Nordfriedhof ist öffentlich. Sie beginnt um 15.30 Uhr.