Gedenken an Hanau: Hunderte demonstrierten in Würzburg

"Erinnerung, Gerechtigkeit, Aufklärung, Konsequenzen" – mit dieser Aufforderung hat die Initiative 19. Februar bundesweit dazu aufgerufen, an den rassistischen Mordanschlag von Hanau zu erinnern. In Würzburg sammelten sich am Samstagnachmittag laut Schätzungen der Polizei rund 400 Personen auf den Mainwiesen bei der Talavera.

Neun Menschen in Hanau wurden getötet

Vor genau zwei Jahren wurden in Hanau neun junge Menschen von einem rechtsradikalen Terroristen getötet.

Fatih Saraçoğlu, Ferhat Unvar, Gökhan Gültekin, Hamza Kurtović, Kaloyan Velkov, Mercedes Kierpacz, Said Nesar Hashemi, Sedat Gürbüz und Vili Viorel Păun verloren ihr Leben.

Nach dem rassistischen Anschlag hat der 43-jährige Attentäter seine Mutter und sich selbst umgebracht. Bis heute fordern die Angehörigen der Ermordeten und Unterstützerinnen und Unterstützer eine lückenlose Aufklärung.

Rednerin während Kundgebung: "Hanau war kein Einzelfall"

Zu Beginn der Kundgebung in Würzburg gab es mehrere Redebeiträge von verschiedenen Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Einer der Redner sagte: "Wir tragen die Angst, dass auch unsere Familien Opfer werden könnten." Er betonte außerdem, dass das Thema Rassismus von der Allgemeinheit oft als unangenehm empfunden wird und deshalb verdrängt wird. Eine weitere Rednerin erklärte: "Hanau war kein Einzelfall. Doch die Menschen die wir verloren haben, waren einzigartig."

Demonstrationszug durch die Würzburger Innenstadt

Im Anschluss gab es einen Demonstrationszug über die Friedensbrücke und durch die Innenstadt. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer hielten dabei Plakate mit Portraits und Namen der Opfer. Auf Bannern war unter anderem Folgendes zu lesen: "Rassismus tötet" und "Gemeinsam für eine lückenlose Aufklärung".

Keine unabhängige Anti-Diskriminierungsstelle in Bayern

Barış Yüksel, Mitbegründer des Vereins "Würzburg KUlturS" und gleichzeitig einer der Initiatoren der Kundgebung berichtete dem BR vor Ort: "Das Leid und der Schmerz von Betroffenen darf nicht in Vergessenheit geraten. Mit der Demo möchten wir außerdem ein Zeichen setzen um zu verdeutlichen, dass im Sinne von Aufarbeitung in Deutschland mehr passieren muss." Er machte darauf aufmerksam, dass in Bayern beispielsweise eine unabhängige Anti-Diskriminierungsstelle fehlt. "Das wäre ein Ansatz, um an dem Rassismus-Problem zu arbeiten", so Yüksel.

"Ich habe Hoffnung"

Eine Teilnehmerin der Demonstration erinnerte an das übermalte Hanau Denkmal in Würzburg und sagte in dem Zusammenhang "Rassismus ist auch ein Problem in Würzburg." Der gleichen Meinung sei auch Pablo, Teil der BI_PoC-Gruppe (BI_PoC ist eine Abkürzung für Black, Indigenous People_and People of Color), die Mitorganisator der Demo war. "Wir haben Angst und versuchen uns in der Community gegenseitig zu heilen. Für uns als Menschen mit Migrationsvordergrund ist Rassismus eine Lebensrealität", betonte er und äußerte einen Veränderungswunsch: "Nicht nur Betroffene sollten sich mit Rassismus auseinandersetzen, sondern auch die Allgemeinheit". Denn man brauche die Unterstützung von allen. Pablo bekräftigte im Hinblick auf die Zukunft: "Ich habe Hoffnung."

Mehrere Demonstrationen in Bayern

Die Demonstration wurde auf den Mainwiesen mit einer Abschlusskundgebung beendet. Die Gedenkveranstaltung wurde von einem Würzburger Bündnis, bestehend aus BI_PoC Gruppe, Würzburg KUlturS e.V., Seebrücke, Fridays for Future und Antifa Würzburg initiiert. Weitere Demonstrationen in Bayern fanden unter anderem in München und Nürnberg statt.