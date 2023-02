Gedenken an Erdbebenopfer in Bamberg und Nürnberg

Die verheerenden Folgen der Erdbeben in der Türkei und Syrien machen auch viele Menschen in Franken betroffen. Mittlerweile ist die Zahl der Toten in beiden Ländern auf mehr als 40.000 angestiegen, etwa 1,6 Millionen Menschen leben derzeit in Notunterkünften. Um ihrer Anteilnahme Ausdruck zu verleihen, laden die Stadt Bamberg und die Türkische Gemeinde in der Metropolregion Nürnberg (TGMN) zu Gedenkveranstaltungen ein.

Stille Trauer am Nürnberger Plärrer

In Nürnberg können sich am Abend um 18.00 Uhr am Plärrer Trauernde zum stillen Gedenken für die Erdbebenopfer der Katastrophe in der Türkei und Syrien einfinden. Die Organisatoren weisen in ihrer Einladung zur Gedenkveranstaltung darauf hin, dass auch viele Menschen aus der Region ihre Angehörigen verloren hätten. Andere würden mit Verzweiflung und Schock die Situation in den betroffenen Ländern verfolgen.

Gemeinsames Gedenken

Mehrere türkische Kulturvereine unterstützen den Aufruf, darunter auch der DITIB Landesverband Nordbayern und das Filmfestival Türkei Deutschland. Zahlreiche Politikerinnen und Politiker haben ihre Teilnahme zugesagt, darunter der Landtagsabgeordnete Arif Tasdelen (SPD) und sein Bruder Halil sowie weitere Stadt- und Integrationsräte der Stadt Nürnberg.

Für die etwa halbstündige Gedenkveranstaltung sind keine Redebeiträge vorgesehen. Die Teilnehmenden würden ihre Trauer mit der Gemeinde teilen, heißt es.

Bamberg: Lichtmeer als Zeichen der Verbundenheit

In Bamberg findet ebenfalls eine Gedenkveranstaltung für die Opfer der Erdbebenkatastrophe statt. Beginn am Maxplatz vor dem Rathaus ist um 17.30 Uhr. Wie die Stadt mitteilt, hätten in den vergangenen Tagen zahlreiche Bürgerinnen und Bürger der Stadt gezeigt, dass sie sich den Opfern auf unterschiedlichste Weise verbunden fühlten.

Mit ihnen wolle man sich nun solidarisch zeigen und gemeinsam trauern, so Bambergs Oberbürgermeister Andreas Starke (SPD) in einer Mitteilung. Die Teilnehmer der Veranstaltung sind daher eingeladen, Kerzen mitzubringen und den Maxplatz in ein Lichtermeer zu verwandeln.