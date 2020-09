Gedenken an die NSU-Opfer - In Nürnberg begann die Mordserie

2000: Enver Şimşek

1961 wird Enver Şimşek in der Nähe der türkischen Großstadt Antalya geboren. Mit 23 Jahren kam er nach Deutschland und wohnte in Hessen. In Fulda arbeitete er zunächst in einer Fabrik und verkaufte nebenher Blumen. Später begann Şimşek, einen Blumengroßhandel aufzubauen, betrieb ein Geschäft, verkaufte Blumen an verschiedenen mobilen Ständen in ganz Deutschland und beschäftigte mehrere Mitarbeiter.

Am 9. September 2000, einem Samstagmittag, arbeitete er in Nürnberg, weil er einen Mitarbeiter vertrat, der im Urlaub war. Wohl in den frühen Nachmittagsstunden wurde der 38-Jährige in seinem weißen Kastenwagen an einer Parkbucht in Nürnberg-Langwasser mit mehreren Schüssen ermordet. Neun Mal feuerten die Rechtsterroristen auf Şimşek. Vier Kugeln trafen seinen Kopf, ein Schuss die Brust. Die NSU-Terroristen fotografierten ihr sterbendes Opfer für das spätere Bekennervideo und verschlossen den Transporter.

Schwer verletzt wurde Şimşek nach seinem Auffinden durch Kunden und Polizisten ins Nürnberger Südklinikum eingeliefert und starb zwei Tage später. Er hinterließ zum Tatzeitpunkt zwei 13 und 14 Jahre alte Kinder und seine Ehefrau. Enver Şimşek war das erste Mordopfer des NSUs.