Gedenken an Befreiung des Konzentrationslagers Dachau

Mit Gottesdiensten und einer zentralen Feier ist heute an die Befreiung des Konzentrationslagers in Dachau vor 80 Jahren erinnert worden. Vor der zentralen Feier hatten bereits am Vormittag verschiedene Veranstaltungen stattgefunden.

Es war ein bewegender Moment, als der KZ-Überlebende Mario Candotto beim Gedenken am Krematorium ans Mikrofon trat. "Hier war ich eine Nummer", sagte er und er fügte hinzu: Die Menschen hätten aus der Geschichte nicht wirklich gelernt, man müsse den aktuellen Entwicklungen Einhalt gebieten. Candotto gehört zu den zehn Überlebenden, die heute in die KZ-Gedenkstätte Dachau gekommen sind. Acht davon waren KZ-Häftlinge in Dachau, zwei weitere waren in den Konzentrationslagern Auschwitz und Theresienstadt untergebracht.

Bei der Gendenkfeier ergriffen auch die Überlebenden Abba Naor, Jean Lafaurie und Leslie Rosenthal das Wort. Der heute 97-jährige Abba Noar aus München und Rehovot (Israel) überlebte den Dachauer Todesmarsch 1945.

Ehemaliger Soldat schildert Moment der Befreiung

Minutenlangen Beifall erhielt der 100-jährige Bud Gahs, der als Soldat der sogenannten Rainbow-Division am 29. April 1945 dabei war, als die US-Armee das KZ befreite. "Erst als wir die Tore von Dachau öffneten, wurde uns wirklich klar, wofür wir gekämpft hatten. Was wir an diesem Tag sahen, brach uns das Herz und gab uns neuen Sinn." Sie seien als Soldaten für den Kampf ausgebildet gewesen, aber auf das, was sie da sahen, waren sie nicht vorbereitet, so Gahs weiter.

Für sie und auch die Nachkommen und Familien der Überlebenden sei das Gedenken ganz wichtig, sagte auch Gedenkstättenleiterin Gabriele Hammermann.