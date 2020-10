Gedenken an Anschlag in Halle: Mahnwache vor Münchner Synagoge

Vor der Synagoge am Sankt-Jakobs-Platz haben etwa 40 Menschen an einer stummen Mahnwache zur Erinnerung an den Anschlag von Halle vor einem Jahr erinnert. Die Teilnehmer standen schweigend in der Nähe des Haupteingangs der Synagoge. Einige hielten Schilder wie "Nie Wieder!" oder "München mahnt und wacht!" in die Höhe.

Erinnerung an rechtsextremistischen Anschlag

An allen Seiten des Platzes waren Münchner Polizeibeamte platziert. Die privat organisierte Mahnwache sollte an den versuchten Anschlag auf die Synagoge von Halle vor einem Jahr erinnern, bei dem der Attentäter zwei Menschen erschoss.