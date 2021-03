Bayern gedenkt der Corona-Toten: Das Leid hinter der Statistik

Die 13.020 Toten der Corona-Pandemie dürfen nicht vergessen werden. Das machten Landtagspräsidentin Ilse Aigner und Ministerpräsident Markus Söder bei einem gemeinsamen Trauerakt von Staatsregierung und Bayerischem Landtag deutlich.

Auch die Vorsitzende des bayerischen Ethikrats, Susanne Breit-Keßler, betonte bei der Gedenkfeier im Plenum des Landtages, wie wichtig es sei, öffentlich um Menschen zu trauern, die oft beim Sterben im Krankenhaus allein waren und nicht von ihren Angehörigen begleitet werden konnten. Für die evangelische Theologin und frühere Münchner Regionalbischöfin entscheide sich am Umgang der Gesellschaft mit den Leidenden, "ob wir wahrhaft menschlich sind".

Söder: Tote bleiben in unserem Herzen und unserem Bewusstsein

Ministerpräsident Söder (CSU) erklärte in seiner Rede, jeder einzelne Tote schmerze, jeder Verlust wiege unendlich schwer und hinterlasse "eine tiefe Lücke bei Angehörigen, Verwandten und Freunden". Für Söder stehen hinter den Zahlen Namen und Schicksale.

"Sie sind nicht nur Statistik, sondern sie sind in unserem Herzen und unserem Bewusstsein. (…) Wir werden sie auf keinen Fall vergessen." Markus Söder, bayerischer Ministerpräsident

Söder betonte aber auch, dass durch die Anti-Corona-Politik viele Leben gerettet werden konnten. Nichts tun hätte deutschlandweit bis zu 100.000 zusätzliche Tote bedeutet.

Aigner: Corona hat leises Sterben in den Alltag gebracht

Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU) betonte, der Trauerakt solle das Unvorstellbare sichtbar machen. 13.020 Menschen in Bayern seien bis zum heutigen Tage an und mit Covid-19 verstorben und "aus dem Leben gerissen: aus ihren Familien, aus ihren Freundeskreisen, aus unserer Mitte. (…) Corona hat ein leises Sterben in unseren Alltag gebracht", sagte Aigner. Und jeder einzelne Tote sei auch eine "schmerzliche politische Niederlage". Die Landtagspräsidentin verurteilte in ihrer Rede auch die Geschäftemacherei der nicht namentlich genannten CSU-Politiker Nüsslein und Sauter mit Masken in der Corona-Krise. In die eigene Tasche wirtschaften sei "abscheulich" – die Demokratie brauche hingegen Vertrauen, gerade in der Krise.

Söder: Corona leugnen ignoriert Schicksale

Söder und Aigner wandten sich beim Gedenktag entschieden gegen all jene, die die Gefährlichkeit des Virus anzweifeln.

"Corona leugnen, Corona verharmlosen – das ist brandgefährlich. Und es verhöhnt die Opfer in unerträglicher Weise." Ilse Aigner, Landtagspräsidentin

Und auch Söder betonte, dies sei nicht das Ignorieren irgendeiner politischen Debatte, "sondern das Ignorieren von Schicksalen", und das sei "abscheulich".

Fotos von 29 Corona-Toten stehen für 13.000 verstorbene Bayern

Weil der Gedenkakt laut Staatskanzlei auch Betroffenen Raum bieten sollte, ihrer Trauer um verlorene Angehörige Ausdruck zu verleihen, wurden auf einer Leinwand 29 Fotos von Verstorbenen und kurze Botschaften eingeblendet, stellvertretend für alle Corona-Toten in Bayern. Angehörige konnten diese in den vergangenen Wochen auf einer Website hochladen. An dem Gedenkakt nahmen neben Aigner und Söder nur noch die sechs Vizepräsidenten des Bayerischen Landtags von FW, SPD, Grünen, CSU und FDP teil. Die in München geborene Geigerin Julia Fischer spielte Stücke unter anderem von Johann Sebastian Bach. Ein extra Totengebet sprach die Poetry-Slam-Künstlerin Fee Brembek.

Trauerbeflaggung und landesweite Schweigeminute

Für alle staatlichen Dienstgebäude im Freistaat war den ganzen Tag Trauerbeflaggung angeordnet. Außerdem gedachten viele Menschen der Toten um 14.30 Uhr mit einer landesweiten Schweigeminute. Die Nürnberger Innenstadtkirchen ließen um 14 Uhr fünf Minuten lang ihre jeweils tiefsten Glocken läuten.

Am 18. April soll ein bundesweiter Gedenkakt für die Corona-Toten stattfinden. Dieser geht auf die Initiative von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zurück. In ganz Deutschland sind seit Beginn der Pandemie vor rund einem Jahr nach Angaben des Robert Koch-Instituts etwa 75.000 Menschen im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben.