Gedenkakt "80 Jahre Reichspogromnacht in München" live

9. November 1938. Im Alten Rathaus in München hat sich am Abend fast die gesamte NS-Elite versammelt. Am Nachmittag waren unter anderem Adolf Hitler und Hermann Göring zur Feldherrnhalle marschiert, um an die Toten des gescheiterten Hitlerputsches vom 9. November 1923 zu erinnern.

Propagandaminister Josef Goebbels hält im Alten Rathaus eine hasserfüllte Rede gegen das, wie er sagt, "internationale Judentum". Es ist das Signal für eine Hetzjagd auf Juden in ganz Deutschland.

26 Juden kommen in München in der Pogromnacht ums Leben

Noch in derselben Nacht brennen Synagogen – in München die "Ohel Jakob Synagoge" –, jüdische Geschäfte und Einrichtungen werden zerstört, Wohnungen systematisch verwüstet. Allein in München sterben 26 Juden.

In den nächsten Wochen werden mehr als 1.000 Männer ins Konzentrationslager Dachau verschleppt. Heute Vormittag werden ihre Namen am Gedenkstein der ehemaligen Hauptsynagoge in der Herzog-Max-Straße in unmittelbarer Nähe des Stachus' verlesen. Und es wird von ihrem späteren Schicksal und dem ihrer Familien berichtet.

Die Hauptsynagoge war bereits im Juni 1938 auf Hitlers Befehl abgerissen worden – angeblich aus verkehrstechnischen Gründen. Tatsächlich empfanden die Nazis sie als Schandfleck ihrer "Stadt der Bewegung".