Gedämpfte Advents-Einkaufsstimmung in Nürnberg

Handelsverband: Weihnachtsgeschäft gelaufen

Für Uwe Werner, Bezirksgeschäftsführer des Handelsverbands Bayern in Mittelfranken, ist das Weihnachtsgeschäft im Einzelhandel quasi vorbei. "Die Rallye ist eigentlich gelaufen. Wir werden die Vorjahresergebnisse nie und nimmer mehr einfahren können", so Werner. Gerade in Bereichen wie Textilien oder Schmuck gebe es die größten Umsatzeinbrüche.