Geckenheim: Fünf Gebäude nach Großbrand zerstört

Bei einem Großbrand sind in der Nacht zum Sonntag in Geckenheim im Landkries Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim fünf Gebäude zerstört worden. Das Feuer sei in einer Scheune ausgebrochen, so ein Sprecher der Polizei im BR-Gespräch. Die Feuerwehr konnte verhindern, dass die Flammen auf umliegende Wohnhäuser übergriffen. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. In den Scheunen lagerten laut Polizei Holz und landwirtschaftliche Maschinen.

Flughafenlöschfahrzeug unterstützt in Geckenheim

Insgesamt waren 160 Einsatzkräfte der Feuerwehr vor Ort. Auch ein Flughafenlöschfahrzeug aus dem 20 Kilometer entfernten Illesheim wurde zu dem Brand hinzugezogen. Das Feuer ist inzwischen gelöscht. Eine Anwohnerin hatte um 1.45 Uhr den Notruf in dem Weigenheimer Gemeindeteil abgesetzt. Nach ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden in Höhe von mindestens 500.000 Euro.