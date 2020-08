Geburtsvorbereitung auf "elefantisch"

Im Münchner Tierpark Hellabrunn erwartet Elefantenkuh Temi wieder Nachwuchs. Vor acht Jahren ist sie bereits Mama des Bullen Ludwig geworden. Der Geburtstermin ist für Herbst 2020 berechnet. Der Tierpark hat bereits den Geburtsvorbereitungskurs für die Elefantendame gestartet , die während ihrer Trächtigkeit ein paar Kilo zugenommen hat.

"Medical Training" am frühen Morgen

Es ist kurz vor 8.00 Uhr morgens im noch besucherleeren Tierpark Hellabrunn. Zeit für das sogenannte "Medical Training". Tierpfleger Lorenz Schwellenbach öffnet der trächtigen Elefantenkuh Temi dafür eine spezielle Box. "Also wir duschen sie. Das macht immer viel Spaß. Und dann kommen die üblichen Sachen wie Hinlegen, Ohr-Vorgeben, das ist das Training für die Blutentnahme.", sagt Lorenz Schwellenbach.

Das Blut verrät den Geburtstermin

Fast zwei Jahre lang sind Elefantenkühe trächtig. Temi ist im letzten Drittel ihrer "Schwangerschaft" angelangt. Mit der Geburt rechnet man in Hellabrunn im Herbst. Um den genauen Termin feststellen zu können, braucht es die Blutprobe. Denn der Wert des Hormons Progesteron im Blut ist ein gutes Anzeichen, um vorhersagen zu können, wann das Elefantenbaby in etwa zur Welt kommt. Wenn der Wert rapide abfällt, wird der Nachwuchs meist innerhalb von 48 Stunden geboren. Heute muss Temi aber kein Blut abgenommen werden, die Elefantendame muss sich nur so hinstellen, dass ihr Pfleger ans Ohr fassen kann - zum Training.

Training nur im geschützten Kontakt

Das gesamte Training erfolgt in einer besonderen Box. Darin ist ein geschützter Kontakt zwischen Pflegern und Elefanten möglich. Früher waren Tierpfleger zusammen mit dem jeweiligen Elefanten gemeinsam in der Box. Das ist heute anders, sagt Lorenz Schwellenbach, Tierpfleger in Hellabrunn: "Das heißt, wir gehen nicht mehr zu dem Elefanten rein. Es ist immer ein Barriere dazwischen und der geschützte Kontakt schützt sowohl Pfleger als auch Tiere." Im neuen Elefantenhaus in Hellabrunn werden Pfleger und Elefanten durch dicke Gitterstäbe getrennt. Während Tierpfleger Navin Adami der Elefantendame mit einem sogenannten Target-Stöcken sanft bedeutet wie sie sich drehen soll, wird sie von Lorenz Schwellenbach mit warmen Wasser bespritzt, das mögen Elefanten sehr gerne. Dann klebt der Staub besser, mit dem sich Elefanten gern "einreiben", um Insekten fernzuhalten und sich vor der Sonne zu schützen.

Kommando: Fuß vor!

Als nächstes muss sich Temi seitlich zu den Gitterstäben stellen und einen der vorderen Füße nach vorne stellen. So können die Pfleger die Brust der Elefantendame kontrollieren, die liegt nämlich anders als bei anderen Tieren zwischen den Vorderfüßen. "Man denkt ja immer, Elefanten trinken das Wasser mit dem Rüssel, also sie saugen das Wasser an, um es sich dann in den Mund zu spritzen. Aber ein kleiner Elefant muss als erstes lernen, den Rüssel hochzunehmen, um dann mit dem Mund an die Brust zu kommen.", sagt Tierpfleger Lorenz Schwellenbach.

Ein bisschen Diät muss leider auch sein

Während des gesamten Trainings bekommt Temi reichlich Belohnung in Form von Obst und großen Brotstücken. Doch bei trächtigen Elefantenkühen wird ganz besonders darauf geachtet, wie viel sie essen, denn sonst überträgt sich das auch aufs Jungtier und dann wird die Geburt um so schwerer. "So eine Elefantenkuh nimmt 300 bis 400 Kilo zu in der Trächtigkeit." erklärt Lorenz Schwellenbach. Nach rund einer halben Stunde ist das "Medical Training" für Temi vorbei und sie darf mit den anderen Elefanten raus auf die Außenanlage. Im Oktober wird wohl der Geburtstermin sein. Ob es ein Männchen oder Weibchen wird, darauf sind die Pfleger selbst gespannt.