Geburtstagsfeier trotz Corona: Veranstalter greift Polizisten an

In der Nacht auf Sonntag hat die Polizei in Dettendorf in der Gemeinde Bad Feilnbach eine illegale Geburtstagfeier aufgelöst. Das teilt die Verkehrspolizei Rosenheim mit. Demnach war eine Streifenbesatzung gegen 2 Uhr auf die Party aufmerksam geworden und traf in einem Schuppen mehrere Personen im Alter von rund 20 Jahren an. Minderjährige seien nicht darunter gewesen, sagte ein Beamter der Verkehrspolizeiinspektion Rosenheim auf Anfrage des BR.

Veranstalter will Gästen zur Flucht verhelfen

Wie aus dem Polizeibericht hervorgeht, ging der Veranstalter der Party die Beamten tätlich an, um seinen Gästen die Flucht durch Türen und Fenster zu ermöglichen. Das gelang nach Auskunft der Polizei wohl auch einigen. Gegen den Veranstalter wurde eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz sowie wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte erstattet.

Anzeigen wegen Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz

Angezeigt wurden auch 17 weitere Teilnehmer wegen Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz. Ob es sich dabei um alle Teilnehmer der Party handelt, müssen nun die weiteren Ermittlungen ergeben, so die Polizei in Rosenheim.

Mehrere Feiern auch im Landkreis Dachau

Auch im Landkreis Dachau hat die Polizei wegen Verstößen gegen die Corona-Regeln vier Feiern aufgelöst. Die größte Party fand in einem Wohnhaus in Dachau statt, wie die Beamten am Sonntag mitteilten. Dort feierten am Samstagabend 20 Menschen einen Geburtstag. Mund-Nasen-Schutz trugen der Jubilar und seine Gäste im Alter von 20 bis 52 Jahren nicht.

Nur wenige Häuser weiter hatten die Polizisten den Angaben nach bereits am Samstagnachmittag eine Feier beendet. Dort trafen sie auf sieben Menschen im Alter zwischen 20 und 49 Jahren. Auch sie hielten sich nicht an die geltenden Regeln. Zudem versuchten einige Besucher, vor den Beamten zu fliehen. Weitere Feiern mit insgesamt zehn Teilnehmern gab es am Samstagabend und Sonntagmorgen in Markt Indersdorf und Altomünster. Die Feiernden wurden angezeigt. Auf sie kommt nun ein Bußgeld zu.