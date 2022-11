Geburtshilfe-Stationen müssen schließen - wegen Fachkräftemangel

Die Geburtenrate ist in den vergangenen Jahren im Freistaat immer weiter angestiegen. Allein in Unterfranken gab es im Jahr 2021 laut Landesamt für Statistik 12.689 Lebendgeborene – 3,8 Prozent mehr als noch 2020. Doch parallel zu der steigenden Geburtenrate wächst auch der Fachkräftemangel.

Ein Problem für Geburtsstationen. So hat etwa das Schweinfurter Krankenhaus St. Josef angekündigt, dass es seine Entbindungsstation spätestens Ende März 2023 schließen wird. Grund dafür sei, dass künftig Belegärzte fehlen würden. Hebammen gebe es bereits jetzt nicht genug, teilt der Schweinfurter Krankenhausdirektor Norbert Jäger mit.

Entbindungsstation fehlen Hebammen und Belegärzte

Die beiden letzten Belegärzte werden ihre Tätigkeit im nächsten Jahr aufgeben, sagt Jäger zu BR24 und weist auf die prekäre Situation hin: "Aufgrund von Personalengpässen ist die geburtshilfliche Abteilung in den vergangenen Wochen und Monaten immer wieder gezwungen, die Kreißsäle am Wochenende zu schließen und auch wochentags konnte der reguläre Betrieb nicht immer durchgehend garantiert werden."

Das Krankenhaus habe in den vergangenen Jahren "nichts unversucht gelassen", um die Geburtshilfe zu erhalten. So seien Stellenanzeigen für Hebammen und Belegärzte platziert worden. "Doch alle ernsthaften Bemühungen haben letztlich zu keiner nachhaltigen Verbesserung der Situation geführt", meint der Krankenhausdirektor. In diesem Jahr werden laut Jäger im Krankenhaus St. Josef weniger als 500 Kinder zur Welt kommen. Die höchsten jährlichen Geburtsraten lagen hier bei etwa 900 pro Jahr.

Aufgabenteilung unter Schweinfurter Krankenhäusern

Werdende Mütter in Schweinfurt haben aber noch eine Alternative: Sie können künftig im Leopoldina-Krankenhaus entbinden. Im April sind die beiden Krankenhäuser Leopoldina und St. Josef einen Verbund eingegangen. Erste Gespräche und Überlegungen zu einer möglichen Zusammenarbeit in der Geburtshilfe zwischen beiden Krankenhäusern hatten bereits im Frühjahr 2021 stattgefunden.

Demnach will das Leopoldina-Krankenhaus bis März 2023 im Zuge von Umbaumaßnahmen die Kapazitäten in der Geburtshilfe erweitern. Statt drei Entbindungsräumen soll es künftig fünf geben. Außerdem sollen ein Überwachungsraum und ein Patienten-WC entstehen. Die Gesamtkosten dafür betragen 2,5 Millionen Euro. Im Dezember 2021 hatte die Regierung von Unterfranken dem Leopoldina-Krankenhaus der Stadt Schweinfurt staatliche Fördermittel in Höhe von etwa 1,8 Millionen Euro bewilligt.

Trotz hoher Geburtenrate immer weniger Kreißsäle

Ob diese Förderungen und der Ausbau die Versorgung der werdenden Mütter in Schweinfurt sichern kann, wird sich mit der Zeit zeigen. Fest steht allerdings, dass es Entbindungsstationen nunmehr in wenigen unterfränkischen Krankenhäusern gibt. Im Landkreis Main-Spessart und im Landkreis Bad Kissingen etwa sind Entbindungen – Hausgeburten ausgeschlossen – nicht möglich.

Zwischenzeitlich gab es auch um die Geburtshilfestation in den "Haßberg-Kliniken" am Standtort Haßfurt Diskussionen. Diese sollte Ende 2018 mangels genügend Geburten dicht gemacht werden. Die Verantwortlichen der Haßberge-Kliniken hatten zuletzt bei den werdenden Müttern "getrommelt", dass sie auch in der Geburtshilfestation in Haßfurt ihre Kinder entbinden, statt im Umland. Der Bestand der Geburtshilfestation wurde so für die nächsten Jahre gesichert.

Fachkräftemangel nicht nur in Unterfranken ein Problem

Das Problem Fachkräftemangel kennt man jedenfalls nicht nur in Unterfranken, sondern in ganz Deutschland. Nach Angaben der Bundeselterninitiative "Motherhood e.V." haben fast 80 Prozent der Geburtsstationen Schwierigkeiten, freie Stellen zu besetzen. Zu Schließungen von geburtshilflichen Stationen komme es aus Personalmangel und/ oder aus wirtschaftlichen Gründen.

Vor kurzem musste etwa auch die Geburtshilfe im schwäbischen Bobingen schließen. Es war die letzte im südlichen Landkreis Augsburg. Der kommunale Krankenhausbetrieb erklärte zur Schließung im September: Klinik und Stadt hätten "alles versucht", ausschlaggebend sei aber der Fachkräftemangel gewesen.