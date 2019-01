Geburtshilfe: Hebammen-Zuschüsse zulässig?

Mit 1,3 Millionen Euro will der Landkreis Aichach-Friedberg die Beleg-Hebammen seiner Geburtsstation am Friedberger Krankenhaus unterstützen. Mit weiteren 210.000 Euro sollen die freiberuflichen Belegärzte bezuschusst werden. Das wird in einem Förderprogramm des Bayerischen Gesundheitsministeriums auch so empfohlen.

Der Landrat mit einem Fuß im Gefängnis?

Doch jetzt besteht große Unklarheit darüber, ob das rechtlich überhaupt zulässig ist, so Wolfgang Müller, Sprecher des Landratsamts. Denn ein eigenes Gutachten der regionalen Kliniken sieht in dem Zuschuss einen Verstoß gegen das Antikorruptionsgesetz. "Wir bräuchten eine klare Ansage, damit Landrat und Klinikleitung bei der Entscheidung nicht möglicherweise mit einem Fuß im Gefängnis stehen", erklärt Müller.

Sicherung der Geburtshilfe in Friedberg

Die Bayerische Staatsregierung könne für nichts garantieren und von der Bundesebene käme die Aussage "kommt drauf an". Für den kommunalen Haushalt des Landkreises hätte nun erst einmal die Sicherung der Geburtshilfe in Friedberg Priorität. Die Belegärzte sollen unbedingt gehalten werden. Deswegen gab der Werkausschuss jetzt grünes Licht, so dass die 210.000 Euro in den kommunalen Haushalt eingeplant werden können. Zudem sollen 1,3 Millionen Euro für die zehn Hebammen bereitgestellt werden.

Der Plan: Eine Festanstellung für Hebammen und Gynäkologen

Anschließend soll über ein Modell nachgedacht werden, bei dem die Friedberger Geburtshilfe mit der Augsburger Uniklinik verknüpft wird, sodass den Gynäkologen und Hebammen eine Festanstellung angeboten werden kann. In einem dritten Schritt soll die Geburtsstation Aichach wieder öffnen, die im Herbst 2018 schließen musste.