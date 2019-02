Geburtshilfe am Friedberger Krankenhaus scheint gesichert

Aufatmen am Friedberger Krankenhaus: Dort scheint die Geburtshilfe bis auf weiteres gesichert. Wie das Landratsamt mitteilte, darf der Landkreis jetzt an den Kliniken den Beleg-Frauenärzten einen Anteil der Haftpflichtversicherungsbeiträge für die Geburtshilfe erstatten. Dafür ist jetzt die Genehmigung des Justizministeriums eingegangen.

Auch die Geburtshilfe Aichach profitiert von dem Geld

Mit der Genehmigung, so ein Landkreissprecher, greife das Maßnahmenpaket, das der Landkreis für den weiteren Betrieb der Geburtshilfe in Friedberg und – im weiteren Schritt – für eine dauerhafte Wiederaufnahme der Geburtshilfe in Aichach geschnürt und schon haushaltsrechtlich verankert habe. Und damit bestehe Rechtssicherheit und die Gelder könnten ausbezahlt werden, um die Ärzte zu unterstützen, die enorm hohe Versicherungsprämien leisten müssten.

Frauenärzte stellten Bereitschaftsdienste in Frage

Wegen der hohen Versicherungsbeiträge hatten bereits Gynäkologen in Friedberg angekündigt, möglicherweise nicht mehr für regelmäßige Bereitschaftsdienste bereitstehen zu können. Jetzt müssten nur noch die Ärzte mitziehen, so das Landratsamt.

Mehr Personal für die Geburtshilfe in Friedberg

Ziel sei es, die Geburtshilfe in Friedberg personell weiter zu stabilisieren. Dort soll dann eine Hauptabteilung mit fest angestelltem Personal installiert werden. Erst dann sei "eine dauerhafte Wiedereröffnung in Aichach möglich", so ein Amtssprecher. Weil es dafür sowohl mehr Hebammen als auch mehr Gynäkologen braucht, soll es einen Mix aus Belegtätigkeit und Angestelltenverhältnis geben.

Kliniken in Aichach und Friedberg werben intensiv um Hebammen

Die Ausschreibung, mit der Hebammen für ein attraktives Angestelltenverhältnis an den Kliniken gewonnen werden sollen, ist über die Fachkanäle bereits veröffentlicht, auch über die Presse soll intensiver geworben werden