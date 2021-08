Geburtenrekord bei seltenen Fledermäusen in der Oberpfalz

Die Großen Hufeisennasen verzeichnen erneut einen Geburtenrekord. In der deutschlandweit letzten Wochenstube der seltenen Fledermausart in der Oberpfalz wurden in diesem Jahr bisher 136 neugeborene Tiere gezählt, wie der Landesbund für Vogelschutz (LBV) in Bayern am Donnerstag in Hipoltstein mitteilte. Das entspreche einem Anstieg von 15 Prozent gegenüber 2020.

Geschützte Kolonie im Lauterachtal

Seit der Entdeckung der Art 1992 in Hohenburg im Lauterachtal schützt der LBV diese Kolonie unter anderem im Rahmen eines von der Europäischen Union, dem Bayerischen Naturschutzfonds und dem Naturpark Hirschwald finanzierten Projekts.

Geburten steigen zum sechsten Jahr in Folge an

Das erste Jungtier sei in diesem Jahr am 22. Juni auf die Welt gekommen, hieß es. Auch wenn die Geburten dieses Mal wegen kalter Temperaturen später als sonst begonnen hätten, seien die Großen Hufeisennasen im LBV-Fledermaushaus weiter auf Rekordjagd. Die Anzahl der Geburten wachse insgesamt gesehen im sechsten Jahr in Folge. Wer sich einen Einblick in die Wochenstube verschaffen wolle, könne dies über die dort installierte Webcam unter www.lbv.de/huficam tun.

Kolonie wächst beständig

Auch wenn laut Mitteilung zwei Jungtiere die erste Lebensphase nicht überlebten, ist der erneute Anstieg der Geburten ein gutes Zeichen für den Bestand der gefährdeten Art. Auch die Anzahl an erwachsenen Fledermäusen nehme beständig zu, weil die Jungtiere die ersten fünf Jahre dank ausreichendem Nahrungsangebot gut überstünden. Dieses Jahr konnten zur Zeit der Geburten nach Angaben des LBV 341 erwachsene Weibchen in der Kolonie gezählt werden.

Im Winter in Höhlen, im Sommer unter Dach und Fach

Damit sich die Große Hufeisennase wohl fühle, seien drei Lebensraumbedingungen notwendig, hieß es. So benötige die Fledermausart für ihren Winterschlaf großräumige frostfreie Quartiere, wie etwa Karsthöhlen, die einen großen Einflug hätten und wo die Tiere möglichst ganzjährig ungestört seien. In den warmen Monaten bevorzugten die Fledermäuse dunkle, ruhige Gebäude mit offenen Einflügen und unterschiedlichen Temperaturzonen. Ihre Nahrung, verschiedene Insektenarten, fänden sie in Landschaften ohne Pestizideinsatz.