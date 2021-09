Geburt im Rettungswagen: Frau bringt Baby auf A99 zur Welt

Einen ungewöhnlichen Geburtsort hat sich am Montagmorgen ein Baby ausgesucht. Das berichtet die Berufsfeuerwehr München. So wurde ein Rettungswagen um kurz nach 4 Uhr zu einer Frau nach Garching gerufen, bei der die Wehen eingesetzt hatten. Gemeinsam mit dem werdenden Vater sollte die Frau mit dem Rettungswagen in eine Münchner Klinik gebracht werden.

Schneller als die Feuerwehr

Doch auf der A99, Höhe Kilometer 16, wollte die kleine Luna so schnell das Licht der Welt erblicken, dass eine Weiterfahrt nicht mehr möglich war. Noch im Rettungswagen brachte die 39-Jährige ihr Kind auf die Welt. Der Vater durfte trotz des ungewöhnlichen Geburtsorts selbst die Nabelschnur durchtrennen, berichtet die Feuerwehr.

Gemeinsam mit einem Kindernotarzt wurden die Eltern und ihr gesundes Neugeborenes anschließend in eine Münchner Klinik transportiert.