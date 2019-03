Kindergarten-Gebühren: Einrichtungen sollen Geld vorschießen

100 Euro Zuschuss pro Monat und Kindergartenkind – damit sollen Eltern im Freistaat ab 1. April bei den Gebühren entlastet werden. Bisher gibt es diesen Zuschuss nur im dritten Kindergartenjahr. Allerdings gibt es Probleme bei der Umsetzung. Denn weil der Landtag den Haushalt noch nicht verabschiedet hat, bittet das Sozialministerium nun die Träger der Einrichtungen, das Geld vorzuschießen.

Die Träger sind irritiert

Das geht aus einem internen Schreiben hervor, das dem Bayerischen Rundfunk vorliegt. Melanie Mönnich vom Paritätischen Wohlfahrtsverband, der viele Träger vertritt, sieht den Vorgang kritisch. "Das ist schwierig, weil das Geld bei den Trägern nicht da ist", sagt Mönnich. "Und insbesondere kleinere Einrichtungen kommen damit in finanzielle Schräglagen."

Klar ist schon jetzt: Große Träger - wie die Städte München, Nürnberg und Augsburg - wollen die Gebühren erst dann senken, wenn es eine Gesetzesgrundlage gibt. Die Eltern bekämen dann voraussichtlich im Juni rückwirkend bis April jeweils 100 Euro pro Monat erstattet.

Schreyer verweist auf die Freien Wähler

Sozialministerin Kerstin Schreyer (CSU) versteht den Ärger der Träger. Sie verweist auf den Koalitionspartner Freie Wähler, der auf den frühen Termin für die Gebührensenkung gedrängt hatte. Organisatorisch einfacher wäre es ihr zufolge gewesen, den Zuschuss erst ab September zu gewähren - also ab dem neuen Kindergartenjahr. Freie Wähler-Chef Hubert Aiwanger wiegelt diese Kritik ab. Auf BR-Anfrage erklärte er, dass die Eltern jetzt von 1.April bis 1. September 500 Euro mehr in der Tasche haben, das sei ihm wichtiger als "das bisserl Chaos".

Ein leises Knirschen also in der Regierungskoalition aus CSU und Freien Wählern. Als Resümee bleibt: Eltern, die Kinder im Kindergartenalter haben, werden in Bayern ab April finanziell entlastet. Allerdings bekommen viele das Geld wohl erst mit einigen Monaten Verzögerung erstattet.