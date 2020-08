Neue Besitzer für Modehaus Gebrüder Götz in Würzburg

Das Unternehmen hat die Öffentlichkeit über die Übernahme am Dienstag in einer Pressemitteilung informiert. Die Walter-Gruppe betreibt über ihre Beteiligung an der Hermann-Gruppe derzeit 18 Einzelhandelsgeschäfte in der Größenordnung von 800 bis 2.000 Quadratmetern in Schwaben und Oberbayern. Das Würzburger Traditionsunternehmen war knapp an der Insolvenz vorbeigeschrammt und in den vergangenen 15 Monaten tiefgreifend neu aufgestellt worden. "Meine Familie und ich freuen uns sehr über die gelungene Nachfolgeregelung und den damit verbundenen Erhalt der Mehrzahl der Arbeitsplätze" erklärte Peter Götz, geschäftsführender Gesellschafter der Gebrüder Götz GmbH & Co. KG. "Dass uns dies mit einem hochgeschätzten Mitbewerber mitten in der Corona-Krise gelingt, zeigt die gute Substanz unseres in gut 80 Jahren aufgebauten Unternehmens."

Die Übernahme und die Konzentration des Versandhandels auf e-Commerce sichere die Mehrzahl der Arbeitsplätze, so das Unternehmen. Mit knapp 10.000 Quadratmetern Verkaufsfläche, guter Verkehrsanbindung an die Innenstadt und 350 kostenfreien Parkplätzen gehört das Modehaus Gebrüder Götz zu den führenden Nahversorgern für Mode und Schuhe in Mainfranken.

"Das Modehaus in Würzburg ist für unsere Gruppe eine ideale strategische Ergänzung. Als Familien- Unternehmer weiß ich die gute DNA von Gebrüder Götz zu schätzen und bin sicher, dass wir mit den übernommenen Mitarbeitern in der neuen Aufstellung mit Fleiß, Engagement und Innovation gemeinsam erfolgreich sein können." Sven Walter, Walter-Gruppe

"Darüber spricht Bayern": Der neue BR24-Newsletter informiert Sie immer montags bis freitags zum Feierabend über das Wichtigste vom Tag auf einen Blick – kompakt und direkt in Ihrem privaten Postfach. Hier geht’s zur Anmeldung!