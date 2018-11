Gebrochenes Ziertürmchen stürzt auf Rathausplatz

Vor dem Reichssaalgebäude am Regensburger Rathausplatz stehen derzeit Baustellenabsperrungen. Wie die Stadt jetzt mitteilte, ist eine der sogenannten Zwillingsfialen – eine Art Ziertürmchen – auf der rechten Seite des Gebäude-Erkers gebrochen und auf dem Platz gelandet.

Erker wird überprüft

Noch in dieser Woche soll nun ein spezialisiertes Ingenieurbüro zusammen mit dem Amt für Archiv und Denkmalpflege den Schaden und die gesamte Erkerkonstruktion überprüfen. Dazu und zur Absicherung wird vermutlich am Donnerstag ein Arbeitsgerüst am Erker aufgestellt. Bis dahin bleibt die Absperrung bestehen.

Sanierung nicht mehr in diesem Jahr

Ergebnisse der Untersuchungen werden im Dezember erwartet. Dann steht auch erst fest, wie schwer der Schaden ist und wie teuer und wie zeitaufwendig die Sanierung wird. Mit Blick auf den Winter und die denkmalpflegerischen Anforderungen sei auf jeden Fall nicht vor Mitte 2019 mit einer Fertigstellung zu rechnen, so die Stadt.