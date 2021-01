Gebrochene Nase: Streit um Parkgebühren in München eskaliert

Am Neujahrstag waren am Münchner Ostbahnhof ein Autofahrer und ein Parkwächter in Streit geraten. Laut Bundespolizei hatte es zunächst ein Wortgefecht gegeben, bei dem es um zu leistende Parkgebühren ging.

Tritt gegen Oberschenkel, Schlag ins Gesicht

Später soll ein 74-jähriger deutscher Parkplatzwächter den Beifahrer eines stehenden Autos durch die geöffnete Tür mehrfach mit dem Fuß gegen den Oberschenkel getreten haben. Ein zweiter Parkplatzmitarbeiter, ein 39-Jähriger aus der Tschechischen Republik, soll dem 51-jährigen Italiener aus Giesing dann noch mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben.

Ermittlungen gegen Parkplatzwächter

Rettungskräfte wurden hinzugerufen, sie stellten bei dem Opfer eine stark blutende Nasenbeinfraktur fest. Wegen weiterer Schmerzen am Oberschenkel wird sich der Mann laut Bundespolizei in den kommenden Tagen in ärztliche Behandlung begeben.

Die Bundespolizei ermittelt nun gegen die beiden Parkplatzwächter wegen gefährlicher Körperverletzung.