Gebrauchtwagen-Markt unter Druck

Wer aktuell auf der Suche nach einem Gebrauchtwagen ist, muss Geduld und deutlich mehr Geld mitbringen – und offen für Alterativen sein. Die anhaltenden Lieferkettenprobleme in der Automobilindustrie sorgen bundesweit für den Mangel an Gebrauchtfahrzeugen. Auch in Franken sind Gebrauchtwagen gerade ein knappes Gut.

Deutlich weniger Gebrauchtwagen

Seit Ausbruch der Corona-Pandemie hat der Verkauf von Autos an private Halter nach Angaben des Kraftfahrt-Bundesamtes drastisch abgenommen. Die Zahl der sogenannten Besitzumschreibungen – also der Verkauf eines Autos an einen privaten Halter – belief sich im Jahr 2020 auf 6,66 Millionen Wagen, sank im Jahr 2021 auf 6,31 Millionen Autos und rutschte von Januar bis Oktober dieses Jahres auf 4,68 Millionen ab. Im Schnitt fehlten damit seit Jahresbeginn monatlich mehr als 58.000 Gebrauchtwagen auf dem deutschen Markt.

Bis zu 20 Prozent teurer

Das spürten die Suchenden vor allem im Geldbeutel, so Wolfgang Lieberth, Verkehrsexperte beim ADAC-Nordbayern. Die Preiserhöhungen lägen zwischen 10 und 20 Prozent im Vergleich zum Jahr 2020. Wunschmodelle seien sehr schwer zu finden. Der Verkehrsexperte empfiehlt im BR24-Interview, nach einem Modell einer anderen Baureihe oder Klasse zu schauen: Man werde vielleicht eher fündig, wenn die Suche auch auf weniger beliebte Autos ausgeweitet werde, so Lieberth. Außerdem bekäme der Käufer dieses noch zu einem vernünftigen Preis.

Gebrauchte Autos werden älter

Die aktuell verfügbaren Gebrauchtwagen sind laut dem neuesten TÜV Süd-Report deutlich älter: im Schnitt über zehn Jahre, mit mehr Mängeln. Gründe hierfür lägen einerseits in der insgesamt verbesserten Sicherheit und Langlebigkeit der Gebrauchten. Die nun wieder zunehmenden Mängel nicht nur der Verschleißteile, seien während des Lockdowns der vergangenen Jahre bei den Routinechecks in den Werkstätten nicht entdeckt worden, geht aus dem Report weiter hervor.

Bei "Kiesplatz"-Händlern gut vorbereitet sein

Die alten Gebrauchten dieser Kategorie landen oft bei kleinen, sogenannten "Kiesplatz"-Händlern, wie etwa im Nürnberger Süden. Hier solle man jedoch niemals alleine den Kauf eines Gebrauchten wagen, vier Augen sähen mehr als zwei, empfiehlt der ADAC-Verkehrsexperte Lieberth. Idealerweise habe der Interessent den achtseitigen Gebrauchtwagen-Check des Automobil-Clubs dabei, um sich schon vor Ort ein Bild vom Zustand des Gebrauchten zu machen.

Weniger Neuwagen heißt weniger Gebrauchte

Aber auch seriöse Händler müssen sich inzwischen nach der Decke strecken, um ihre Kunden bedienen zu können. Leasing-Rückläufer ist beispielsweise das Kerngeschäft von Autohaus Pieper in Nürnberg. Diese Gebrauchten sind Mangelware, schildert der kaufmännische Leiter, Manuel Richter. Zum einen würden aufgrund der Lieferkrise von Chips und Elektronikteilen weniger Neufahrzeuge hergestellt, weshalb viele Autofahrer länger in ihren Leasingverträgen verbleiben. Dadurch kämen aber auch weniger Leasing- oder Gebrauchtfahrzeuge auf den Markt.

Die Lage sei aktuell sehr angespannt, so Richter. Sein Haus habe den Anspruch, Fahrzeuge bis zu einem Alter von maximal fünf Jahren und einer Laufleistung deutlich unter 100.000 Kilometer anzubieten. Um den Bedarf abzudecken, müsse er der Kundschaft, vor allem Vielfahrern, nun auch Fahrzeuge mit mehr Kilometern auf dem Tacho anbieten, und Fahrzeugtypen, die nicht ganz so gängig seien. Nach Richters Einschätzung werde sich der Gebrauchtwagenmarkt erst langsam erholen, nachdem der Neuwagenabsatz wieder angestiegen ist.