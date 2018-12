24.12.2018, 06:39 Uhr

Gebirgsschützen gedenken der Sendlinger Mordweihnacht

Auch in diesem Jahr wird an Heilig Abend wieder an die Sendlinger Mordweihnacht von 1705 erinnert. Dazu versammeln sich Bayerns Gebirgsschützen vor dem Oberländerdenkmal in Waakirchen im Landkreis Miesbach.