Die 35 Gräber auf dem alten Friedhof in Laugna (Lkr. Dillingen) stehen so nah beieinander, dass Rollstuhlfahrer sie nicht erreichen können und Kleinbagger des Bestattungsinstituts nicht an die Gräber kommen. Deshalb wird der Friedhof zur Zeit umgebaut.

Dabei wird gegraben und es kommen auch menschliche Gebeine zum Vorschein. Auch der Bürgermeister von Laugna, Johann Gebele, wusste davon. Dass die Gebeine in einer offenen Müll-Tonne liegen, das hat er nicht gewusst.

"Das ist nicht so gelaufen, wie es laufen sollte." Bürgermeister von Laugna, Johann Gebele

Gebeine sollten laut Bürgermeister weggebracht werden

Vereinbart war Gebele zufolge, dass die menschlichen Gebeine umgehend während der Umbauarbeiten am Friedhof abtransportiert werden. Die Tonne hätte laut Gebele schon letzte Woche Montag weggebracht werden sollen. Das ist mittlerweile auch passiert, wie der Bürgermeister dem BR bestätigte. Montagabend ist die Tonne weggefahren worden, nachdem sie eine Woche lang am Friedhof in Laugna offen zugänglich herumstand.

Friedhofsbesucherin findet Gebeine

Jeder Friedhofsbesucher, der Pflanzen entsorgen wollte, konnte die Gebeine sehen - wie zum Beispiel Gabriele Roßmanith. Und die hat sich sehr erschrocken. Aber vor allem, sagt sie, dass das nicht pietätvoll ist.

Pietätvoll ist es eindeutig nicht, Gebeine in einer Mülltonne zu entsorgen. Aber ist es erlaubt? In der Bestattungsverordnung steht: "Bei einer Ausgrabung [...] sind Vorkehrungen zu treffen, dass die Würde des Verstorbenen nicht verletzt wird."