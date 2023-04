Geballte Frauenpower: Girls' Day im BR Studio Nürnberg

"Ok, wer traut sich mal vor der Kamera zu moderieren?" fragt die BR-Aufnahmeleiterin Sara Mikulla. Lauras Hand schnellt sofort nach oben. Die 15-jährige Schülerin hat wenig Berührungsängste.

"Nur wer sich was traut, kann auch was erreichen!" Laura, Teilnehmerin beim Girls' Day

Moderation im Fernsehstudio

Laura ist eine von 22 Mädchen. Alle interessieren sich für das Berufsfeld "Medien". Beim Girls' Day lernen sie viel über die nötige Technik, aber auch redaktionelles Vorgehen bei der Berichterstattung. Im riesigen, neuen Multifunktionssaal steht Laura in einer Art virtuellem Fernsehstudio. Mit fester Stimme liest sie einen Moderationstext vom Teleprompter. Ein ungewohntes Gefühl, sagt Laura, aber beruflich wäre das natürlich schon ein Traum. An der schwenkbaren Studiokamera steht ihre Mitschülerin Emma. Die ist nicht ganz unerfahren. Daheim hat sie selbst eine Kamera und dreht bereits immer wieder mal kleine Filme.

Keine Angst vor Technik

Wie wird eine Fernsehsendung produziert, auf welche Weise schneiden Profis die Beiträge und was ist bei einem perfekten Foto zu beachten? In drei verschiedenen Gruppen durchlaufen die wissbegierigen Mädchen verschiedene Stationen. Dürfen und sollen überall Fragen stellen. Technische Vorbehalte hat hier wirklich niemand. Klischees, dass sich Frauen nicht an Technik trauen oder weniger Begabung hätten, sind zumindest für diese Generation ohnehin längst kein Thema mehr.