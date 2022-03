Gebäudeverfall in Selb: Dubiose Eigentümer kümmern sich nicht

Eine Sanierung lohnt sich finanziell nicht

Die Mieten in den Röntgenstraße-Häusern sind sehr niedrig, sie liegen bei etwa vier Euro Kaltmiete pro Quadratmeter. Eine mit wachsendem Verfall immer aufwändiger und teurer werdende Sanierung lohnt sich aus finanzieller Sicht für die Eigentümer nicht. Der Großteil der aktuellen Mieter könnte sich die sanierten Wohnungen dann auch nicht mehr leisten – es sind vielfach Menschen, die sich ansonsten auf dem Wohnungsmarkt schwertun.

Städtische Wohnungsbaugesellschaft muss Wohnblöcke verkaufen

Ursprünglich gebaut hat die Mehrfamilienhäuser in den 1950er Jahren die ehemalige kommunale Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Selb. 2008 hat sie die Immobilien in finanzieller Schieflage verkauft: An die Kölner Immobilienfirma "Vivacon", die im Sog der Finanzkrise jenes Jahres nur Monate später Pleite ging. Nächster Eigentümer war dann das australische Investment-Unternehmen "Babcock&Brown", das sehr kurze Zeit später ebenfalls liquidiert wurde.

Eigentümer werden durch undurchsichtige Strukturen verschleiert

Ab diesem Zeitpunkt werden die Eigentumsverhältnisse unübersichtlich. Aus frei abrufbaren Firmendaten geht hervor, dass 2011 eine "Cygnus German Real Estate" in Luxemburg für einen gleichnamigen Immobilienfonds 214 Wohneinheiten in Oberfranken erworben hat. Als Eigentümer der "REA Wohnen GmbH" stehen im Handelsregister wiederum eine "REA Projekt Holding" in der Schweiz sowie eine "Cygnus Real Estate Management" in Luxemburg. Neben den sehr ähnlichen Namen der beiden Luxemburger Unternehmen und des Fonds ist auch hier der jeweilige Firmensitz an derselben Adresse. Das legt den Verdacht sehr nahe, dass sich der tatsächliche Eigentümer – der Immobilienfonds – seit 2011 gar nicht geändert hat, auch wenn das auf dem Papier mehrfach geschehen ist. Wirklich beweisen lässt sich das allerdings nur schwer.

Vermutlich soll der Wert auf dem Papier aufrechterhalten werden

Weitere Jahresabschlussberichte des Cygnus-Fonds zeigen, dass das Immobilienpaket dann 2018 intern an einen der Investoren verkauft wurde. Der Preis war ziemlich genau derselbe, mit dem das Paket auch in den Jahren vorher verbucht worden war. Angesichts des Sanierungsbedarfs ist diese Zahl allerdings alles andere als realistisch. Der Schluss liegt nahe, dass es eher darum geht, das Geld, das die Häuser auf den Fonds-Papieren wert sind, anderweitig verwenden zu können – für lukrativere Projekte. In der Realität verfallen die Gebäude derweil mehr und mehr. So lange aber nie ein Käufer ein Gutachten verlangt, fällt das nicht auf.

Weiteres Gebäude der Eigentümerfirma bereits unbewohnbar

Wo dieser Weg hinführt, ist an einem weiteren Mehrfamilienhaus im Selber Vorwerk zu sehen. Es steht nur eine Straße weiter und gehört ebenfalls der "REA Wohnen GmbH". Hier sind die Mängel inzwischen zu groß: Das Gebäude ist komplett geräumt und nicht mehr bewohnbar, der Eingang ist versperrt.

Stadt kann kaum etwas gegen Verfall tun

Die Stadt Selb kann derweil nur wenig gegen auf diese Weise vernachlässigte Gebäude tun. Sie hat zum einen die Möglichkeit – und Pflicht – als Bauaufsichtsbehörde Sicherheitsauflagen durchzusetzen, wie es jetzt in der Röntgenstraße geschehen ist. "Das andere Instrument könnte ein Erhaltungsgebot sein. Das ist aktuell bei uns auch in der Prüfung", sagt Oberbürgermeister Ulrich Pötzsch von den Aktiven Bürgern. Das würde allerdings auch nur bedeuten, dass der Zustand nicht noch schlechter werden dürfte, als er momentan schon ist.