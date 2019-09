Gebäude in Hof evakuiert: Womöglich gefährliches Paket geborgen

Heute Mittag (04.09.19) ist es in Hof zu einem Gefahrguteinsatz der Feuerwehr gekommen. In dem Paket befand sich laut Polizei eine Dose so groß wie ein Zwei Euro-Stück. Sie war mit einem Aufkleber versehen, der auf einen biologischen Gefahrenstoff hinweist. Das Gebäude wurde daraufhin geräumt und abgesperrt.

Paket geborgen, falscher Adressat

Inzwischen hat die Feuerwehr das Paket geborgen und in einem Gefahrgutbehälter gesichert. Das Paket sei eigentlich an eine Firma für Medizinprodukte in den Niederlanden adressiert gewesen, so ein Polizeisprecher. Demnach hatten die Mitarbeiter der karitativen Einrichtung in Hof das Paket versehentlich geöffnet.

Substanz wird noch untersucht

Gesundheitsamt und Polizei klären derzeit, um was für eine Substanz es sich handelt. An dem Einsatz waren insgesamt 50 Polizisten, Feuerwehrleute und Rettungsdienst-Mitarbeiter beteiligt.