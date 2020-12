Geänderte Pläne für Langdistanztriathlon "Frankenman"

Der Zeitplan war straff: Anfang November 2020 hatte das Organisations-Team den "Frankenman" erstmals angekündigt. Im Juli 2021 sollte der neue Langdistanztriathlon in Dettelbach im Landkreis Kitzingen stattfinden. Sportler konnten sich bereits zum Rennen anmelden, bevor überhaupt eine Genehmigung der Stadt Dettelbach vorlag. Jetzt wurde der Triathlon nun an einen anderen Ort verlegt und auf ein neues Datum verschoben.

Triathlon wegen Baustellen verlegt

Laut Organisations-Team hätten die Corona-Maßnahmen zu Verzögerungen auf einigen Baustellen im Landkreis Kitzingen geführt. Für den geplanten Triathlon bedeutet das: Dort, wo die Rad- und Laufstrecke des Langdistanztriathlons verlaufen sollte, sind vermutlich im nächsten Sommer noch Baustellen.

Außerdem sei es laut Dettelbachs Bürgermeister Matthias Bielek zu einer Verzögerung bei einer großen Baumaßnahme der Firma Heidelberger in der Nähe des Baggersees gekommen. Dort sollten die Teilnehmer des Triathlons nach der Schwimm-Strecke aufs Rad umsteigen. "Eigentlich hätte das Projekt bis nächsten Sommer abgeschlossen sein sollen", sagt Bielek. Ob die Verzögerung an Corona liegt, könne er nicht sagen.

Keine Genehmigung für Triathlon in Dettelbach

Bis heute liegt laut Bürgermeister Matthias Bielek kein genehmigungsfähiger Antrag für den Triathlon vor. Die geplante Baumaßnahme von Heidelberger sei einer von vielen Punkten gewesen, die eine Genehmigung nicht möglich gemacht hätten. "Prinzipiell fand ich die Idee gut", sagt der Bürgermeister. "Ich war aber schon überrascht, dass man offensiv Werbung gemacht hat, obwohl Kernpunkte nicht klar waren. Der Zeitplan war sportlich, alles stand auf wackeligen Füßen."

"Frankenman 2021" in Erlabrunn

Aufgrund der verzögerten Baumaßnahmen hat sich der Veranstalter des Triathlons Jürgen Schweighöfer nun dazu entschieden, den "Frankenman 2021" mit dem Würzburg Triathlon zusammenzulegen, den er ebenfalls organisiert. Der neue Langdistanztriathlon soll somit voraussichtlich am 20. Juni 2021 in Erlabrunn im Landkreis Würzburg stattfinden.

Neue Distanz beim Würzburg Triathlon

Bisher konnten Sportler beim Würzburg Triathlon in der Jedermann-, der Mittel- und der Olympischen Distanz teilnehmen. Im nächsten Jahr wird es mit dem "Frankenman" zusätzlich eine Langdistanz geben.

Der Start ist in Zell im Landkreis Würzburg geplant. Von dort aus sollen die Teilnehmer durch den Main zum Veranstaltungsgelände Erlabrunner See schwimmen. Auf dem Rad soll es dann weitergehen: zwei Runden auf einer 90 Kilometer langen Strecke durch den Landkreis Main-Spessart. Die Laufstrecke soll 42 Kilometer am Mainufer entlangführen, auf vier Runden von Erlabrunn in Richtung Zellingen.