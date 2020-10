GdP: 184 Covid-Fälle bei Bayerns Polizei - Amtshilfe schwierig

Innerhalb der bayerischen Polizei sind nach Angaben der Gewerkschaft der Polizei (GdP) 184 Beschäftigte positiv auf das Coronavirus getestet worden, 345 befinden sich in Quarantäne. Die Zahlen könnten noch weiter steigen.

Deshalb appelliere die GdP an die politisch Verantwortlichen, die vorgesehene Amtshilfe für Gesundheitsämter durch Polizeibeamte auszusetzen. Aufgrund der weiteren Corona-Regelungen würden schon jetzt weitere Aufgaben auf die Polizei zukommen. Hier seien verstärkte Kontrollen zur Einhaltung der Maßnahmen geplant.

GdP: Polizei muss sich auf "Kerngeschäft" konzentrieren

Die Polizei könne es sich deshalb personell nicht leisten auch noch polizeifremde Aufgaben im Wege der Amtshilfe zu übernehmen, so Peter Pytlik von der GdP.

Zudem sei eine schwindende Akzeptanz für die Einschränkungen in Teilen der Bevölkerung feststellbar. Dies habe Einfluss auf das polizeiliche Einsatzgeschehen, soll heißen: die Polizei wird in diesem Bereich wohl künftig mehr Kräfte benötigen für Kontrollen. Die Polizei müsse jederzeit einsatzfähig bleiben. Deshalb sei es notwendig, dass sich die Beamten auf die rein polizeilichen Aufgaben konzentrieren können, so der stellvertretende Landesvorsitzende Pytlik weiter.