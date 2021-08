GDL-Streik: Zugausfälle auch rund um Nürnberg

Knapp zwei Wochen nach dem letzten Streik der Lokführer steht bereits der nächste an. Auch Fahrgäste im Raum Nürnberg müssen sich am Montag und Dienstag auf Verzögerungen und Zugausfälle einstellen.

S-Bahnen fahren in Nürnberg im Stundentakt

Die Bahn verspricht zwar, sich um einen möglichst reibungslosen Ablauf zu bemühen. Dennoch könnte es in den Zügen eng werden. So fahren die S-Bahnen in Nürnberg an den beiden Streiktagen auf allen Linien lediglich im Stundentakt. Im Fernverkehr werden wohl nur etwa ein Viertel der Züge auf den Schienen unterwegs sein.

GDL-Streik: Tickets online kostenlos zurückgeben

Tickets für Fahrten im Fern- und Regionalverkehr, die vom Streik der Lokführer heute und morgen betroffen sind, sollen bis einschließlich zum 4. September genutzt werden können. Außerdem ist es möglich, bereits gekaufte Tickets für Montag oder Dienstag, online kostenlos zu stornieren. Zugreisende finden sämtliche Infos zum Streik und zu Sonderfahrplänen auf der Webseite der Deutschen Bahn oder in der DB App.

Bahn signalisiert Gesprächsbereitschaft

Unterdessen hat der Bahn-Konzern angekündigt, auf die GDL zugehen zu wollen. Demnach sei die Bahn wohl bereit, eine von der Gewerkschaft geforderte Corona-Prämie zu zahlen. Zuletzt hatte die GDL eine Prämie von 600 Euro für das Jahr 2021 verlangt.