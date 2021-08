Streik beendet - Bahn nimmt Kurs auf Normalbetrieb

Wieder mussten die Fahrgäste ein ziemlich dickes Fell haben. Die Lokführer machen Urlaubsreisen und das Pendeln mit der Bahn gerade unberechenbar. Heute Morgen um 2 Uhr ist der Streik bei der Bahn zu Ende gegangen.

"Der Bahnverkehr ist am Morgen nach Ende des GDL-Streiks weitgehend normal gestartet", teilte die Deutsche Bahn mit. Am Mittwoch solle im Fern- und im Regionalverkehr sowie bei den S-Bahnen wieder das komplette Fahrplanangebot zur Verfügung stehen.

Reisende sollten sich über Zugangebot informieren

Am Dienstag und in der Nacht zu Mittwoch wurde nach Angaben der Bahn daran gearbeitet, dass etwa 860 Züge im Fern- sowie rund 21.000 Züge im Regional- und S-Bahnverkehr wieder nach dem normalen Fahrplan verkehren können. Reisende sollten sich aber über die Fahrplanauskunft im Internet und in der App vorab informieren, ob es eventuell Abweichungen gebe, teilte die Bahn weiter mit.

Auch Bahnverkehr in Bayern normalisiert sich

Auch in Bayern normalisierte sich der Bahnverkehr nach Ende des Streiks in der Nacht. Hier und da könne es noch Schwierigkeiten geben, aber der Betrieb im Freistaat laufe generell gut an, so eine Bahn-Sprecherin. Der Betriebsbeginn am Münchner Hauptbahnhof verlief nach Bahnangaben in der Früh normal. Alle Züge konnten demnach bereitgestellt werden und planmäßig abfahren.

Die Bahn geht davon aus, dass sie den Fahrplan im Fern- und Regionalverkehr heute wird erfüllen können.

Leichte Einschränkungen bei S-Bahnen

Die Bahn rechnet ebenso mit einem weitgehend planmäßigen S-Bahnverkehr. In München hieß es dazu, am Morgen könne es "vereinzelt noch zu Abweichungen kommen". So entfielen am Vormittag die S-Bahnen des 10-Minuten-Takts der Linie S8.

Zugangebot während des Streiks besser als erwartet

Der Streik hatte Samstagnachmittag im Güterverkehr und Montagmorgen im Personenverkehr begonnen. Der Bahn zufolge fielen etwa 70 Prozent der Fernverkehrs- und 60 Prozent der Nahverkehrszüge aus. Man habe aber den Ersatzfahrplan stabil fahren können. Eine Bilanz der GdL steht noch aus. Es war ihr zweiter Arbeitskampf in diesem Monat.

Auch in Bayern hatte es nur ein drastisch reduziertes Zugangebot gemäß einem Ersatzfahrplan gegeben. Im Fernverkehr konnte die Bahn etwa 30 Prozent ihres Angebots aufrecht erhalten, mehr als die ursprünglich geplanten 25 Prozent. Die Anteile im Regionalverkehr und in den S-Bahn-Systemen Nürnberg und München waren laut DB-Angaben höher und erreichten rund 40 Prozent.

Weitere Streiks sind möglich

Im Tarifstreit zwischen Bahn und GdL sind die Fronten weiter verhärtet. Es besteht Uneinigkeit darüber, wann die Beschäftigten Einkommenserhöhungen bekommen sollen. Die GdL rivalisiert mit der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) um Mitglieder bei der Bahn. Anders als die EVG will sie in diesem Jahr keine Nullrunde hinnehmen. Gerungen wird auch um eine mögliche Corona-Prämie sowie die Betriebsrenten.

Die GdL verlangt ein neues, konkretes Tarifangebot vom Staatskonzern. Sollte dies nicht vorgelegt werden, werde man länger und möglicherweise auch an Wochenenden streiken, hatte GdL-Chef Claus Weselsky gedroht.