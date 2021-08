vor etwa einer Stunde

GDL-Streik: Auch Privatbahnen teils vom Ausstand betroffen

Tag zwei des Lokführer-Streiks: Auch heute kommt es deshalb wieder zu einigen Zugausfällen und Verspätungen in Niederbayern und der Oberpfalz. Zudem legen Mitarbeiter in den Stellwerken ihre Arbeit nieder, was auch für Privatbahnen Folgen hat.