GDL Ortsgruppe Augsburg rechnet mit weiteren Bahn-Streiks

Vorerst soll dieser erste Streik der Lokführer Gewerkschaft (GDL) bis Freitag dauern. Doch Jörg Hieke, Vorsitzender der GDL-Ortsgruppe Augsburg, geht davon aus, dass es zu weiteren Bahnstreiks kommen wird. Die Fronten zwischen Lokführergewerkschaft und Deutscher Bahn seien verhärtet. "Wir streiken, um unseren Forderungen Nachdruck zu verleihen", sagt Hieke.

Zum Artikel "Bahnstreik: Das sollten Reisende jetzt wissen"

Angebot der Bahn ist "enttäuschend"

Die GDL fordere ab diesem Jahr eine Lohnerhöhung um 3,2 Prozent und zudem eine einmalige Corona-Prämie in Höhe von 600 Euro. Hieke ist enttäuscht: "Die Deutsche Bahn bietet uns in diesem Jahr ganz großzügig eine Nullrunde. Im nächsten Jahr soll es eine Lohnerhöhung um 1,8 Prozent und dann noch mal um 1,2 Prozent geben. Das Ganze über eine Laufzeit von 40 Monaten." Das sei nicht hinnehmbar, denn aufgrund der Inflation betrage der Reallohnverlust fast zehn Prozent.

Angespannte Situation rund um Augsburg

Auch, dass die DB keine Corona-Prämie zahlen will, stößt Hieke auf: "Wir Lokführer und Zugbegleiter waren in der Krise systemrelevant, wir haben unsere Arbeit gemacht. Und nun gibt es Streit wegen 600 Euro." Die Situation auf den Schienen rund um Augsburg und in der Region sei derzeit angespannt, da nur noch etwa 50 Prozent der Züge fahren, und das selbst im geschwächten Zustand, also mit weniger Abteilen.