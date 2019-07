Gaukler, Artisten und Clowns bei La Strada in Augsburg

Zwischen Rathausplatz und Holbeinplatz können die Besucher Straßenkünstler hautnah erleben. Sie alle spielen vor allem um den Applaus der Zuschauer - und hoffen auf das sogenannte Hutgeld, mit dem sie vom Publikum entlohnt werden. Und dafür geben Magier, Stelzenläufer, Comedians und Musiker ihr Bestes.

Große Bühne für alle Spielarten der Kleinkunst

Auch in diesem Jahr sind wieder Nachwuchskünstler und Live-Bands dabei. Auf Bühnen am Rathaus- und Holbeinplatz sind die Künstler, die tagsüber in den Gassen der Innenstadt zu erleben sind, dann noch einmal zu sehen. Außerdem gibt es am Samstag- und am Sonntagabend ein großes Feuerwerk.