Gaudi, Gewalt, im Riesenrad vergessen: Die ersten Tage der Dult

Nach zweieinhalb Jahren Corona-Zwangspause findet seit Freitag (13.5.) in Regensburg die Maidult statt. Heute hat die Polizei eine erste Bilanz gezogen: Die Stimmung sei insgesamt gut und ausgelassen gewesen - mit einzelnen Ausnahmen: Die Polizei verzeichnet einige Körperverletzungen, ein Raub- sowie ein Sexualdelikt.

Polizei sucht nach Grabscher und Schläger

Wie die Polizeiinspektion Regensburg Nord mitteilt, steht ein 37-Jähriger im Verdacht, eine Jugendliche beim Urinieren im Intimbereich angefasst zu haben. Die Polizei fahndet außerdem nach einem bislang unbekannten Täter wegen einer gefährlichen Körperverletzung. Der kräftige Mann Mitte 30 mit 3-Tages-Bart, ungepflegter Kleidung, dunklem T-Shirt mit blauer Aufschrift "KS" geriet mit einer Personengruppe in Streit. Daraufhin attackierte der Mann mit einer Flasche zwei Anfang 20-Jährige und brach einem das Handgelenk. Zudem soll er eine Frau gewürgt haben.

Appell nach Diebstählen: Sachen nicht aus den Augen lassen

Der Polizei wurden auch mehrere Diebstähle gemeldet. Deswegen appelliert die Polizei an die Dult-Besucher, nie Sachen unbeaufsichtigt zurückzulassen, auch nicht beim ausgelassenen Feiern auf den Bierbänken.

Zwei Personen am Dultende in Riesenrad-Gondel vergessen

Zwei Personen wurden Freitagnacht in einer Gondel vergessen, als der Riesenrad-Betreiber zum Dultende hin den Betrieb einstellte. Die Personen konnten schließlich auf sich aufmerksam machen, sodass der zwischenzeitlich alarmierte Riesenrad-Betreiber herbeieilen und die Gondel zum Aussteigen herunterfahren konnte.

Verhältnismäßig wenig Verkehrschaos

Die befürchteten Verkehrsbeeinträchtigungen, unter anderem wegen der gesperrten Oberpfalzbrücke, blieben nach Polizeiangaben an den ersten beiden Tagen, also am Freitag und Samstag aus. Die Regensburger Maidult geht noch bis zum 29. Mai.