Gatterlmesse: Gottesdienst auf der Zugspitze im Schnee

Rund zehn Zentimenter Neuschnee fielen am Vormittag während der Gatterlmesse auf der Zugspitze. Rund 100 Polizeibeamte und Besucher begleiteten die traditionelle Messe auf dem Zugspitzplatt in der Kapelle Maria Heimsuchung. Das Gotteshaus war so voll, dass einige Gläubige die Messe im Freien verfolgen mussten. Bei starken Schneetreiben stieg auch Kardinal Reinhard Marx die letzten Meter zur Kapelle hinauf. Mit ihrer Lage auf knapp 2.600 Metern Höhe, gleich unter dem Gipfel der Zugspitze, ist die Kapelle Deutschlands höchstes Gotteshaus.

Gedenken an tödlich verunglückte Polizisten und Bergsteiger

Marx, Erzbischof von München und Freising sowie Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz, zelebrierte die Messe zum Gedenken aller im Dienst tödlich verunglückten Angehörigen der bayerischen Polizei sowie der Menschen, die im Zugspitzgebiet tödlich verunglückten. Auch der Polizeipräsident von Oberbayern Süd, Robert Kopp, hielt eine Rede.