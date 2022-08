Gasverbrauch gesunken: Momentaufnahme oder Trend?

Die Appelle zur Senkung des Gasverbrauchs fruchten auch in Niederbayern und der Oberpfalz, obwohl die Heizperiode noch gar nicht begonnen hat. Das ergibt eine stichprobenartige Umfrage des BR-Studios Niederbayern/Oberpfalz.

Weniger Gasververbrauch als 2021 - aber auch wärmere Witterung

Die Stadtwerke Landshut verzeichnen in diesem Jahr gegenüber dem Vorjahr - im Vergleichszeitraum von Januar bis Juli - insgesamt rund sechs Prozent weniger Gasverbrauch. Laut einer Sprecherin soll es 2021 im Vergleichszeitraum allerdings auch etwas kälter als 2022 gewesen sein.

Die REWAG in Regensburg sieht auf BR-Anfrage im Vergleich zu 2021 ebenso leicht rückläufige Verbräuche. Allerdings kann dies aus ihrer Sicht nicht 1:1 auf die Begleiterscheinungen der Gas-Krise und die Aufrufe zum Energiesparen zurückgeführt werden. Laut einem Sprecher der REWAG müssten zusätzlich andere Jahre betrachtet werden: "So ist der Verbrauch in 2022 höher als in 2020 und sogar deutlich höher als beispielsweise in 2014. Um ein Gesamtbild in Sachen Verbrauchsverhalten zu bekommen, muss aus unserer Sicht bis zur Heizperiode im Oktober/November gewartet werden." Erst dann sollen die Verbräuche steigen und es wird erkennbar, inwieweit ein Spareffekt gesehen werden kann. Im Sommer sei dies eigentlich noch nicht abzusehen.