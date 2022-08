Gasumlage: Industrie warnt vor steigenden Kosten - und Preisen

2,4 Cent pro Kilowattstunde müssen Betriebe ab Oktober für ihr Gas obendrauf zahlen. Gasverbrauchende Unternehmen in Niederbayern und in der Oberpfalz stellen sich deshalb auf eine erhebliche finanzielle Belastung ein und warnen vor Folgen für Verbraucher. Eine BR24-Umfrage in Regensburg ergab: Besonders die gasintensiven Branchen wie die Lebensmittel-, Chemie-, Glas-, Keramik- und Metallindustrie sind von der Gasumlage betroffen.

Viele Unternehmen werden Mehrkosten an Kunden weitergeben

Weil die Preise für Energie und Rohstoffe derzeit sowieso schon stark ansteigen, werden Unternehmen laut Industrie- und Handelskammer (IHK) Regensburg durch die Umlage endgültig an ihre Belastungsgrenze stoßen.

Michael Schleichs Brezen und Torten werden im Herbst wohl teurer werden. Der Besitzer der Bäckerei und Konditorei Schleich mit Niederlassungen in Niederbayern wird die Gasumlage an seine Kunden weitergeben, wie er BR24 auf Anfrage sagte. Schleich ist zugleich Obermeister der Bäcker-Innung Landshut. Er rechnet für seinen Betrieb mit 20.000 Euro Mehrkosten im nächsten Jahr.

Ähnlich geht es auch Max Venus, dem Geschäftsführer beim Tonwerk Venus im niederbayerischen Schwarzach. Er rechnet für Oktober und November mit monatlichen Mehrkosten von rund 100.000 Euro. Sein Unternehmen stellt Ziegelsteine her, für die Produktion wird sehr viel Gas benötigt. Die Mehrkosten will auch er an die Kunden weitergeben – seine Ziegel sollen dann nach ersten Schätzungen rund acht Prozent teurer werden, so Venus.

Mehrwertsteuer auf Gasumlage "starker Tobak"

Für Johannes Heckmann, Vorstandsvorsitzender der Firma Nabaltec in Schwandorf, ist das Mehrschulter-Prinzip der Gasumlage die gerechteste Lösung für die Gaskrise. Auch wenn sie Unternehmen wie seines finanziell belaste. Ihm sei aber auch klar, dass die Umlage kleinere Betriebe besonders kalt erwische. Das Chemieunternehmen Nabaltec stellt flammhemmende Stoffe her. "Die Gasumlage, so wie sie momentan geplant ist, wird für uns einen mittleren einstelligen Millionenbetrag für ein Jahr bedeuten", sagte Heckmann BR24.

Besonders viel Kritik übt er an der Mehrwertsteuer, die auf die Umlage erhoben wird: "Das wäre starker Tobak, wenn der Staat dann auch noch mitverdient." Die EU hatte am Dienstag eine Ausnahmeregelung abgelehnt. Ob und welche Ausgleichsmechanismen es gibt, wie sie von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) angekündigt wurden, ist noch unklar.

"Abscheulich": Gasumlage für Handwerksbetriebe

Erich Sperber, Kreishandwerksmeister Nordoberpfalz, findet die Gasumlage "abscheulich", wie er BR24 sagte. Die Gasumlage sei eine nicht tragbare Belastung für viele eh schon gebeutelte Handwerksbetriebe. Lebensmittelpreise werden durch die Gasumlage weiter ansteigen, sagt Andreas Kraus, Chef der Goldsteig-Käserei mit Sitz in Cham. Auch sein Unternehmen plant, die Mehrkosten in Höhe von etwa 350.000 Euro im Jahr an die Kunden weiter zu geben.

💡Gaskunden sollen ab Oktober eine Gasumlage zahlen, um Gasimporteure wie Uniper zu entlasten und um einen Energiekollaps in Deutschland zu verhindern. Pro Kilowattstunde sind derzeit 2,4 Cent geplant. Neben privaten Gaskunden müssen auch die gasverbrauchenden Unternehmen die Gasumlage zahlen. Das Institut der Deutschen Wirtschaft (IW) rechnet mit Mehrkosten von rund 5,7 Milliarden Euro für die deutsche Wirtschaft.