vor 42 Minuten

Gastwirtschaft Oberdiendorf: Brandursache nicht feststellbar

Aufgrund des hohen Zerstörungsgrades nach dem Brand in einer Gastwirtschaft in Oberdiendorf (Lkr. Passau), kann die Brandursache nicht eindeutig festgestellt werden. Ein technischer Defekt oder fahrlässige Brandlegung kommen in Frage, so die Polizei.