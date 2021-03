Gastwirte verzweifeln: Wiedereröffnung nicht in Sicht

Ab dem 22. März sollten Gastwirte ihre Außenbereiche wieder öffnen können - wenn die Inzidenzwerte dies zugelassen hätten. Doch nun hat sich auch diese Hoffnung zerschlagen. Das Gesundheitsministerium untersagt angesichts der steigenden Zahlen eine Wiedereröffnung – auch in Landkreisen mit niedrigen Werten. Die Nerven vieler Hoteliers und Gastwirte liegen blank, denn private Rücklagen und Altersversorgungen wurden häufig aufgebraucht.

Offener Brief des Gastgewerbes an Markus Söder

Das Gastgewerbe fordert eine konkrete Öffnungsperspektive - deshalb wurde jetzt ein offener Brief an den bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU) verfasst. Darin wird an Söder appelliert, endlich konkrete Öffnungsstrategien zu erarbeiten.

Die Betriebe seien keine Pandemietreiber, wie es weiter heißt. Das Robert Koch-Institut (RKI) bestätige ein geringes Infektionsrisiko. Unabdingbar sei jetzt auch die Aufstockung und Verlängerung von Hilfsprogrammen, aber auch die Gleichbehandlung mit anderen Branchen.

Traditionsbetrieb im Nürnberger Land will nicht entlassen

Das Landhotel "Grüner Baum" in Kühnhofen im Nürnberger Land wird in fünfter Generation von der Familie Eberhard geführt. Die 16 Angestellten sind seit Monaten größtenteils in Kurzarbeit. Auch wenn die finanzielle Situation äußerst angespannt ist, soll niemand entlassen werden. "Wir sind erschöpft, uns ist der Boden unter den Füßen weggezogen worden," sagt Wirtin Anita Eberhard.

Sie versteht nicht, dass trotz einem niedrigen Inzidenzwert von 30 die Außengastronomie am 22. März nicht eröffnet werden darf. Stattdessen fordert Eberhard von der Politik eine Öffnungsstrategie. Bis dahin, will der Familienbetrieb über Ostern unter Berücksichtigung der Corona-Schutzmaßnahmen mit Aktionen starten: So sollen Drinks und "Bratwürstel to go" angeboten werden.

Weißenburger Gastwirt kämpft um Existenz

Auch Gastwirte in Weißenburg verstehen die Welt nicht mehr: Wochenlang hatte die Stadt in Westmittelfranken mit einer Inzidenz um die 30, "Vorzeigewerte" in Sachen Corona. Trotzdem wird auch hier die Außengastronomie geschlossen bleiben.

Udo Rauh vom Brauereigasthof "Zum Torwart" hat für tausende Euro Bier und Getränke bestellt, die er ab dem 22. März nicht ausschenken darf. Der Gastwirt, der mit einer Vollzeitkraft den Betrieb führt, muss jetzt einer Nebenbeschäftigung nachgehen, um seine laufenden Kosten zu zahlen. Obwohl Rauh mit Leib und Seele Gastwirt ist, muss er ab der kommenden Woche wieder Lkw-Fahrten für eine Spedition übernehmen. Nach den ausgezahlten November- und Dezemberhilfen bekommt er seit Januar keine Unterstützung mehr.

Sorge: Reserven könnten bald aufgebraucht sein

Birgit Napokoj führt in Weißenburg das spanische Restaurant "Napo". Seit einem Jahr kann sie nur noch Essen to go anbieten. Denn in ihrem Lokal können die Abstandsregeln nicht eingehalten werden. Mit nur wenigen Gästen wäre der Betrieb nicht wirtschaftlich zu führen. Napokoj ist rein rechnerisch pleite: Ihre Rettung waren Privateinlagen, sonst hätte sie ihr Restaurant schließen müssen. Sowohl Napokoj als auch Rauh versuchen mit viel Einsatz ihre Betriebe am Laufen zu halten - doch beide befürchten, dass ihre Reserven bald aufgebraucht sind.